Profil Virgil van Dijk! Man of the Match Belanda vs Jepang di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Timnas Belanda gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana Grup F Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 2-2 melawan Timnas Jepang di Dallas Stadium, Senin (15/6/2026) dini hari WIB.

Meski hasil akhir mengecewakan bagi De Oranje, satu nama tetap mencuri perhatian, yakni Virgil van Dijk yang terpilih sebagai Man of the Match berkat penampilan impresif dan gol pembukanya.

Bek sekaligus kapten Belanda itu menjadi figur sentral sepanjang pertandingan.

Van Dijk bukan hanya tampil solid dalam mengawal pertahanan, tetapi juga sukses membuka keunggulan timnya lewat sundulan akurat pada awal babak kedua.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-50 setelah menerima umpan Ryan Gravenberch.

Dengan timing sempurna, Van Dijk menanduk bola ke sudut gawang Jepang dan membuat kiper lawan tak mampu melakukan penyelamatan.

Penampilan lengkapnya membuat FIFA menobatkan pemain Liverpool itu sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut.

Di tengah kegagalan Belanda mempertahankan keunggulan, Van Dijk tetap menunjukkan kualitas sebagai salah satu bek terbaik dunia.