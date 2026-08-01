Petenis Jepang Mendominasi M-15 Seri 2 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026

JawaPos.com - Petenis tunggal putra dari Jepang Keisuke Saitoh menumbangkan unggulan pertama Sanhui Shin. Dia memastikan lolos ke Semifinal M-15 Seri 2 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Nusa Dua Bali.

Petenis kidal dari negri Sakura ini sukses memastikan tiket ke babak 4 besar berkat kemenangan 3 set, 7-6 tiebreak 6, 0-6 dan 7-5. Petenis Jepang itu memenangkan laga dalam tempo 2 jam 20 menit dari petenis peringkat 442 asal Korea Selatan.

Selanjutnya di babak semifinal petenis Keisuke Saitoh yang sebelumnya bersusah payah mengalahkan wakil tuan rumah Rafalentino Ali Da Costa, akan ditantang Ryan Sam Ziegann. Petenis Australia itu lolos dari hadangan Tanapatt Nirundorn 3-6 6-3 dan 7-6 tiebreak.

Usai memenangi laga yang melelahkan, Sam Ryan Ziegann mengaku sangat senang pencapaian di seri kedua M-15 di bandingkan seri pertama. Sudah mulai terbiasa dengan cuaca panas di Nusa Dua Bali, serta serangkaian tour yang di ikutinya selama ini memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap permainan.

Sementara itu, dua tiket semifinal tunggal putra lainnya direbut pemain Selandia Baru Isaac Becroft. Dia sukses menumbangkan unggulan ke-8 Ryuki Matsuda. Isaac akan bertemu Asahi Harazaki dari Jepang untuk menentukan siapa yang berhak melangkah ke final.

Di nomor ganda putra laga final akan di gelar di lapangan A Nusa Dua Bali, mempertemukan unggulan pertama Taise Ichikawa/Hikaru Siraishi melawan Isaac Becroft/Daisuke Sumizawa.