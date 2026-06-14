Dapat Uang USD 3 Juta dan Rolls-Royce Phantom? Gol Boualem Khoukhi Bikin Qatar Heboh di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Qatar meraih poin bersejarah di Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Swiss pada laga Grup B, Minggu (14/6). Gol penyeimbang yang dicetak kapten tim Boualem Khoukhi pada masa injury time membuat negaranya terhindar dari kekalahan sekaligus memunculkan kabar hadiah fantastis berupa USD 3 juta dan sebuah Rolls-Royce Phantom.

Pemain berusia 35 tahun itu langsung menjadi sorotan publik sepak bola dunia setelah mencetak gol penting pada menit-menit terakhir pertandingan di piala duni. Gol tersebut tidak hanya mengamankan satu poin berharga bagi timnas Qatar, tetapi juga menjaga peluang mereka untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak berikutnya.

Mengapa Gol Boualem Khoukhi Begitu Bersejarah? Gol Boualem Khoukhi dianggap sebagai salah satu momen paling bersejarah bagi sepak bola Qatar di ajang Piala Dunia. Timnas Qatar berhasil menghindari kekalahan berkat gol yang lahir pada detik-detik akhir pertandingan melawan Swiss.

Dalam laga Grup B tersebut, Swiss sempat berada di atas angin sebelum Khoukhi muncul sebagai penyelamat. Gol penyeimbang yang dicetak pada masa tambahan waktu babak kedua membuat Qatar membawa pulang satu poin yang sangat penting dalam persaingan grup.

Hasil imbang itu memiliki arti besar karena menjadi salah satu pencapaian penting bagi wakil Asia di panggung sepak bola terbesar dunia. Tambahan satu angka membuat peluang Qatar untuk lolos ke fase gugur tetap terbuka.

Khoukhi sendiri tampil sebagai kapten tim dan menunjukkan pengalaman panjangnya di level internasional. Kepemimpinannya di lapangan menjadi faktor penting saat Qatar terus menekan hingga menit-menit terakhir pertandingan.

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Benarkah Khoukhi Mendapat Bonus USD 3 Juta dan Rolls-Royce Phantom? Tak lama setelah pertandingan berakhir, media sosial X diramaikan kabar mengenai bonus luar biasa yang disebut akan diterima Boualem Khoukhi.

Informasi yang beredar menyebutkan sang pemain bakal memperoleh hadiah uang tunai sebesar USD 3 juta atau sekitar Rp 48 miliar serta sebuah Rolls-Royce Phantom senilai lebih dari USD 550 ribu.