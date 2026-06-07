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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 7 Juni 2026 | 18.22 WIB

Timnas Iran Ajukan Pengaduan Baru terhadap Amerika Serikat Terkait Masalah Visa Piala Dunia 2026

Ilustrasi: Timnas sepak bola Iran. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Timnas sepak bola Iran. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali mencuat hanya beberapa hari sebelum dimulainya Piala Dunia 2026. Timnas Iran melayangkan protes keras setelah sejumlah anggota staf penting mereka belum mendapatkan visa untuk memasuki Amerika Serikat.

Perselisihan ini menjadi babak terbaru dari hubungan yang sudah lama diwarnai berbagai persoalan, mulai dari isu keamanan, kebijakan visa, hingga ketegangan geopolitik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah.

Meski menghadapi berbagai kendala, Iran tetap akan tampil di Piala Dunia 2026. Untuk meminimalkan potensi hambatan selama turnamen berlangsung, Tim Melli memilih menjadikan Meksiko sebagai basis persiapan mereka dibandingkan bermarkas di Amerika Serikat.

Iran tergabung di Grup G bersama Mesir, Belgia, dan Selandia Baru. Mereka dijadwalkan menjalani laga pembuka melawan Selandia Baru di Inglewood, California, pada 16 Juni mendatang.

Menurut keterangan Gedung Putih, seluruh pemain Iran telah menerima visa untuk memasuki Amerika Serikat. Namun masalah muncul karena beberapa anggota staf pendukung hingga kini masih belum memperoleh izin masuk.

Iran Tuding AS Bertindak Diskriminatif

Melansir Give Me Sport, berdasarkan laporan media pemerintah Iran, sejumlah pejabat penting tim nasional masih menunggu kepastian visa mereka.

Mereka di antaranya adalah direktur eksekutif Mehdi Kharati, sekretaris jenderal federasi sepak bola Hedayat Mombini, serta direktur media Mohsen Motamedkia.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu, Federasi Sepak Bola Iran menuduh pemerintah Amerika Serikat melakukan tindakan yang bermotif politik.

“Pemerintah AS, yang melanjutkan tindakan permusuhannya terhadap tim nasional, membuat keputusan yang bukan berdasarkan olahraga dan sepenuhnya politis untuk menolak visa bagi anggota manajerial dan administratif kunci dari tim nasional sepak bola Iran.”

Editor: Banu Adikara
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