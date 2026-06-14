Jesse Marsch Akui Timnas Kanada Kurang Persiapan di Laga Pembuka Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Kanada memang berhasil mencatat sejarah dengan meraih poin pertama mereka di Piala Dunia berkat gol penyeimbang dari Cyle Larin pada menit-menit akhir. Namun, hasil imbang 1-1 melawan Bosnia & Herzegovina ternyata tidak sepenuhnya memuaskan pelatih Jesse Marsch.

Dalam konferensi pers usai pertandingan di Toronto, pelatih berusia 52 tahun itu justru mengakui bahwa dirinya merasa belum memberikan persiapan yang cukup kepada para pemain untuk menghadapi tekanan laga pembuka di depan publik sendiri.

Belum Mempersiapkan Mereka dengan Cukup Baik Kanada sempat tertinggal lebih dulu setelah sundulan Jovo Lukic pada menit ke-21 membawa Bosnia & Herzegovina unggul. Beruntung, Cyle Larin yang masuk dari bangku cadangan mampu menyelamatkan tuan rumah dari kekalahan.

Melansir From the Spot, meski puas dengan respons tim di babak kedua, Marsch tetap melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.

"Minggu di Toronto sungguh luar biasa dan para penggemar sangat hebat, tetapi saya sangat fokus untuk memastikan bahwa para pemain kami dilengkapi dengan semua yang mereka butuhkan untuk menjadi yang terbaik."

"Saya merasa belum cukup mempersiapkan mereka untuk babak pertama, tetapi respons yang kami tunjukkan di babak kedua, dan mungkin beberapa pesan yang saya sampaikan saat jeda, sangat membantu."

"Saya sangat fokus untuk memastikan bahwa kami dapat memberikan tim yang dapat dibanggakan oleh negara dan bahwa penampilan kami mencerminkan hal itu."

Cyle Larin Sempat Kecewa Tak Jadi Starter Marsch juga mengungkapkan bahwa Cyle Larin sebenarnya tidak senang karena tidak masuk dalam susunan pemain utama. Namun, striker Southampton itu tetap menunjukkan profesionalisme tinggi ketika mendapat kesempatan bermain.