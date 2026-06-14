Prediksi Skor Belanda vs Jepang di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Pincang, Oranje Melawan Kutukan!

Pemain Jepang merayakan gol dalam laga internasional. Samurai Biru memburu kemenangan bersejarah saat menghadapi Belanda di Piala Dunia 2026. (Instagram @takefusa.kubo)
JawaPos.com — Timnas Jepang berpeluang membuat kejutan saat menghadapi Belanda pada laga perdana Grup F Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Texas, Senin (15/6/2026) pukul 03.00 WIB.
Meski memiliki rekor buruk dalam pertemuan melawan Oranje, Samurai Biru datang dengan modal performa impresif dan tren kemenangan yang membuat mereka layak diperhitungkan dalam perebutan puncak klasemen grup.
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Jepang memasuki Piala Dunia 2026 dengan status salah satu tim paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir.
Tim asuhan Hajime Moriyasu berhasil mencatat enam kemenangan beruntun, termasuk kemenangan prestisius atas Brasil dan Inggris dalam laga uji coba.
Ketajaman lini depan juga menjadi senjata utama Samurai Biru. Di fase kualifikasi, Jepang mencetak 54 gol dan hanya kebobolan tiga kali, menunjukkan keseimbangan yang luar biasa antara sektor menyerang dan bertahan.
Meski sejumlah pemain inti sempat mengalami masalah kebugaran dalam periode persiapan, kualitas skuad Jepang tetap sangat kompetitif.
Kehadiran pemain-pemain seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, dan Ayase Ueda membuat lini serang mereka tetap berbahaya.
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Belanda tetap merupakan salah satu kandidat kuat untuk melaju jauh di Piala Dunia 2026.
Skuad Ronald Koeman dihuni banyak pemain berpengalaman yang bermain di level tertinggi Eropa, mulai dari Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo hingga Memphis Depay.
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