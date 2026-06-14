Profil Ayyoub Bouaddi, Wonderkid Maroko yang Tampil Mengesankan pada Debut Piala Dunia 2026

Ayyoub Bouaddi. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Ayyoub Bouaddi tengah menjadi perbincangan pencinta sepak bola dunia setelah penampilan impresifnya bersama Timnas Maroko di ajang Piala Dunia 2026.
Meski baru berusia 18 tahun, gelandang muda tersebut mampu menunjukkan kematangan bermain yang membuat banyak pengamat terkesan.
Bouaddi dipercaya tampil sebagai starter saat Maroko menghadapi Brasil. Di tengah tekanan pertandingan level tertinggi, pemain muda itu mampu tampil tenang dan berkontribusi besar dalam permainan tim.
Penampilannya menjadi salah satu sorotan utama dan memperkuat statusnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di generasinya.
Lahir di Senlis, Prancis, pada 2 Oktober 2007, Bouaddi memulai perjalanan sepak bolanya di akademi AFC Creil sebelum bergabung dengan akademi Lille pada 2021.
Bakatnya berkembang pesat hingga akhirnya mendapatkan kesempatan debut di tim utama Lille pada usia 16 tahun.
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Debut tersebut membuatnya masuk dalam daftar pemain termuda yang pernah tampil di Ligue 1. Bahkan, ia tercatat sebagai pemain keempat termuda dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi Prancis yang berhasil menjalani debut profesional.
Di luar lapangan, Bouaddi dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki prestasi akademik yang mengesankan.
Saat berusia 15 tahun, ia memenangkan sebuah kompetisi pidato yang diadakan akademi sepak bola Prancis. Dalam presentasinya, ia mengangkat tema tentang perbedaan antara hasil dan proses.
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