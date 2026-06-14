Prediksi Skor Australia vs Turki di Piala Dunia 2026: Arda Guler Jadi Motor Serangan Ay-Yıldızlılar!

JawaPos.com — Timnas Turki memiliki peluang besar mengawali kiprah mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan saat menghadapi Australia pada laga perdana Grup D.

Kualitas individu yang dimiliki skuad Ay-Yıldızlılar menjadi pembeda dalam duel yang diprediksi berlangsung ketat di BC Place, Vancouver, Minggu (14/6/2026) pukul 11.00 WIB.

Bisakah Australia Mengandalkan Pengalaman Piala Dunia? Australia datang ke Piala Dunia 2026 setelah melalui perjalanan panjang di babak kualifikasi zona Asia.

Pergantian pelatih dari Graham Arnold ke Tony Popovic terbukti membawa dampak positif hingga Socceroos berhasil mengamankan tiket otomatis ke putaran final untuk keenam kalinya secara beruntun.

Meski demikian, performa Australia menjelang turnamen belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir, termasuk kekalahan 0-1 dari Meksiko dan hasil imbang 1-1 melawan Swiss.

Australia masih mengandalkan sejumlah pemain senior seperti Mathew Ryan, Jackson Irvine, dan Mathew Leckie.

Pengalaman Leckie yang telah tampil dalam 10 pertandingan Piala Dunia bisa menjadi modal penting saat menghadapi tekanan di laga pembuka.

Di lini depan, Mohamed Toure menjadi harapan utama untuk mencetak gol. Penyerang Norwich City tersebut sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan 10 gol dalam 12 pertandingan pada paruh kedua musim lalu.