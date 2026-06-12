4 Fakta Penting dari Kemenangan Telak AS atas Paraguay di Laga Pembuka Piala Dunia 2026

Christian Pulisic menjadi andalan Timnas Amerika Serikat saat menghadapi Paraguay pada laga perdana Grup D Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium. (USMNT)
JawaPos.com - Amerika Serikat mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan cara yang nyaris sempurna. Tim asuhan Mauricio Pochettino tampil penuh percaya diri dan menghancurkan Paraguay dengan skor telak 4-1 di Stadion SoFi.
Permainan cepat, agresif, dan tanpa beban membuat Stars and Stripes tampil jauh lebih superior dibanding lawannya. Paraguay justru terlihat kesulitan menghadapi intensitas permainan tuan rumah dan melakukan sejumlah kesalahan yang mempermudah langkah Amerika Serikat menuju kemenangan.
Melansir Sports Illustrated, berikut empat hal menarik dari kemenangan bersejarah tersebut.
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Menjelang turnamen, Christian Pulisic sempat mengungkapkan tekad besar timnya. “Kami ingin membuktikan bahwa kami benar,” tegas sang kapten.
Dan di pertandingan melawan Paraguay, pemain AC Milan itu benar-benar menunjukkan kualitasnya. Pulisic menjadi motor serangan Amerika Serikat dengan permainan yang sangat langsung. Dia terus menyerang area pertahanan Paraguay dan membuat Juan Caceres menjalani malam yang sangat sulit.
Aksi individunya menjadi awal terciptanya gol pertama Amerika Serikat. Tak berhenti di situ, Pulisic juga memberikan assist untuk gol pertama Folarin Balogun setelah melakukan penetrasi berbahaya dari sisi sayap.
Satu-satunya kabar kurang menyenangkan dari penampilan luar biasanya adalah fakta bahwa ia hanya bermain selama 45 menit akibat masalah pada betis kirinya.
Salah satu pertanyaan terbesar sebelum pertandingan adalah komposisi lini tengah Amerika Serikat. Namun, Mauricio Pochettino berhasil menjawab keraguan tersebut.
Tyler Adams menjadi jangkar penting, sementara Malik Tillman dan Weston McKennie tampil fleksibel dengan terus bertukar posisi dan memberikan dinamika yang menyulitkan Paraguay.
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