Candaan Presiden FIFA Soal Italia Tak Lolos Piala Dunia Tuai Gelombang Kecaman

Presiden FIFA Gianni Infantino. (Aditya Pradana Putra/Antara)
JawaPos.com - Presiden FIFA Gianni Infantino menuai kritik dari berbagai pihak di Italia. Dia melontarkan candaan yang menyinggung kegagalan Gli Azzurri lolos ke putaran final Piala Dunia dalam sebuah wawancara dengan Caze TV.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden FIFA Gianni Infantino berbicara mengenai wacana penambahan jumlah peserta Piala Dunia menjadi 64 tim. Saat menjelaskan topik itu, dia menyisipkan komentar bernada humor terkait absennya Italia dari beberapa edisi turnamen terbesar sepak bola dunia.
"Kami membahas kemungkinan Piala Dunia dengan 64 tim. Masalah itu sudah ditentukan kepada Dewan FIFA. Namun, untuk saat ini, mari kita nikmati edisi pertama dengan 48 tim. Mungkin Italia bisa lolos jika pesertanya 64 tim, atau kami bahkan bisa meningkatkannya menjadi 208 tim untuk memastikan mereka ikut," ujar Gianni Infantino sambil tertawa.
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Meski disampaikan sebagai candaan, pernyataan tersebut ternyata tidak diterima dengan baik oleh sebagian publik Italia. Banyak penggemar sepak bola di negara tersebut menilai komentar itu tidak pantas diucapkan oleh seorang Presiden FIFA, terlebih mengingat Italia merupakan salah satu negara dengan sejarah paling sukses di ajang Piala Dunia.
Italia memang sedang mengalami periode sulit dalam beberapa tahun terakhir. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia, mereka kembali absen pada edisi 2022 di Qatar. Situasi tersebut membuat topik kegagalan lolos ke Piala Dunia masih menjadi isu sensitif bagi banyak pendukung tim nasional Italia.
Gelombang kritik juga datang dari kalangan politik. Anggota parlemen Italia, Gaetano Amato, secara terbuka mempertanyakan sikap Infantino yang dianggap tidak menghormati salah satu kekuatan tradisional sepak bola dunia.
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"Apakah Gianni Infantino mengira dirinya lucu saat bercanda mengenai kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia?" kata Amato.
Komentar Amato kemudian mendapat dukungan dari sejumlah warganet Italia yang menilai pemimpin organisasi sepak bola dunia seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan candaan di ruang publik.
Di sisi lain, ada pula pihak yang menganggap ucapan Infantino hanya sebuah gurauan ringan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Namun, reaksi yang muncul menunjukkan bahwa absennya Italia dari Piala Dunia masih menjadi luka yang belum sepenuhnya hilang bagi banyak pencinta sepak bola di negara tersebut.
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