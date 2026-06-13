Jelang Hadapi Belgia, Timnas Mesir Diminta FIFA Copot 7 Bintang dari Jersey Resmi Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Mesir mendapat instruksi mendadak dari FIFA menjelang pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 2026. Federasi sepak bola dunia itu meminta tim berjuluk The Pharaohs untuk menghapus tujuh bintang yang terpasang pada jersey resmi yang akan digunakan selama turnamen berlangsung.

Kabar tersebut muncul hanya beberapa hari sebelum timnas Mesir menghadapi Belgia pada laga perdana mereka di ajang sepak bola terbesar, piala dunia. Selain penghapusan tujuh bintang, FIFA juga meminta adanya perubahan pada warna emas yang digunakan untuk nama dan nomor punggung para pemain.

Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Baik FIFA maupun Federasi Sepak Bola Mesir belum memberikan keterangan rinci terkait aturan yang menjadi dasar permintaan tersebut.

Tujuh bintang yang terpasang pada jersey Mesir bukan simbol sembarangan. Seluruh bintang tersebut merepresentasikan tujuh gelar Piala Afrika yang berhasil diraih Mesir sepanjang sejarah. Jumlah itu menjadikan Mesir sebagai negara dengan koleksi trofi Piala Afrika terbanyak hingga saat ini.

Karena memiliki nilai sejarah yang kuat, keputusan FIFA tersebut langsung menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar sepak bola. Sebagian pendukung menilai simbol prestasi kontinental seharusnya tetap dapat ditampilkan sebagai bagian dari identitas tim nasional.

Meski demikian, ada pula yang menduga FIFA hanya ingin memastikan seluruh atribut yang digunakan peserta Piala Dunia mengikuti regulasi yang berlaku secara seragam. Dalam beberapa edisi turnamen sebelumnya, FIFA memang dikenal cukup ketat dalam mengatur detail perlengkapan tim, termasuk desain jersey, sponsor, hingga penggunaan simbol tertentu.

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Jika keputusan tersebut tetap berlaku, Mesir kemungkinan harus melakukan penyesuaian dalam waktu singkat sebelum turun menghadapi Belgia. Situasi ini tentu menjadi perhatian tersendiri mengingat persiapan tim seharusnya sudah memasuki tahap akhir menjelang pertandingan.

Di sisi lain, fokus utama skuad Mesir tetap tertuju pada upaya meraih hasil positif di laga pembuka. Tim asal Afrika Utara itu membawa harapan besar untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026 dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik dunia.