Pernah Bikin Keributan Massal, 5 Fakta Unik Timnas Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Amerika Serikat akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay pada laga Grup D di SoFi Stadium, Los Angeles, Sabtu (13/6) WIB.

Pertandingan ini menarik perhatian karena mempertemukan tuan rumah dengan Paraguay yang kembali tampil di putaran final setelah absen selama 16 tahun. Sekaligus menghidupkan kembali rivalitas panas yang sempat memicu keributan besar pada pertemuan terakhir kedua tim.

Mengapa Duel Ini Disebut Sarat Emosi? Amerika Serikat dan Paraguay terakhir kali bertemu pada November 2025 dalam laga persahabatan yang berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi tim asuhan Mauricio Pochettino.

Namun hasil pertandingan bukan menjadi sorotan utama. Laga tersebut diwarnai keributan besar pada masa injury time yang membuat kedua bangku cadangan masuk ke lapangan.

Bahkan Pochettino dilaporkan sempat terjatuh dalam insiden tersebut, sementara bek Paraguay Omar Alderete menerima kartu merah.

Rekor Pertemuan Sangat Ketat Dalam empat pertemuan terakhir selama 15 tahun terakhir, tidak ada satu pun pertandingan yang berakhir dengan selisih lebih dari satu gol. Amerika Serikat memenangkan duel terbaru dengan skor 2-1, sedangkan tiga laga sebelumnya berakhir 1-0.

Paraguay terakhir kali mengalahkan Amerika Serikat pada 2011, menunjukkan betapa seimbangnya persaingan kedua negara meski berbeda konfederasi.

Piala Dunia 2026 menjadi momen spesial bagi Paraguay karena mereka kembali tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia setelah terakhir kali lolos pada edisi 2010 di Afrika Selatan.