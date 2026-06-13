Profil Folarin Balogun: Bintang Amerika Serikat yang Hancurkan Paraguay di Piala Dunia 2026

Folarin Balogun cetak gol ke gawang Paraguay. (Dok. Concacaf)
JawaPos.com - Timnas Amerika Serikat meraih kemenangan meyakinkan atas Paraguay dalam laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026. Kesuksesan tim berjuluk The Stars and Stripes itu tak luput dari performa gemilang striker anyar mereka, Folarin Balogun.
Timnas Amerika Serikat tampil sangat menyengat melawan Paraguay di Stadion Los Angeles, California, Amerika Serikat, Sabtu (13/6) pagi WIB. Tim besutan Mauricio Pochettino itu menang meyakinkan 4-1 atas lawannya pada laga piala dunia.
Gol-gol kemenangan Timnas Amerika Serikat pada laga perdana grup D piala dunia, dicetak lewat gol bunuh diri Damian Bobadilla (7’), brace Folarin Balogun (31’, 45+5’), dan Giovanni Reyna. Sementara satu gol Paraguay dicetak Mauricio pada menit ke-73.
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Penampilan Folarin Balogun dalam pertandingan tersebut sangat ciamik. Pemain berusia 24 tahun itu sukses membayar kepercayaan yang diberikan pelatih Mauricio Pochettino.
Folarin Balogun sejatinya mencetak tiga gol dalam laga melawan Paraguay, karena sukses mencetak gol sebelum gol pertamanya tercipta. Namun gol tersebut dianulir karena berada dalam posisi offside.
Kendati demikian, dua gol yang dikemas olehnya sudah sukses membawa Folarin Balogun jadi pemain terbaik di laga Amerika Serikat vs Paraguay. Pemain jebolan Arsenal itu juga menjadi pemain pertama yang cetak brace di Piala Dunia 2026.
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Folarin Balogun mengaku sangat senang bisa memberikan kontribusi besar untuk Amerika Serikat. Penyerang AS Monaco itu sangat bangga bisa mewakili tanah kelahirannya di Piala Dunia 2026, mengingat ia pernah membela Inggris di kelompok umur.
“Ini adalah momen yang luar biasa. Malam yang luar biasa dan sesuatu yang sudah lama saya impikan. Saya memilih membela Amerika Serikat dan salah satu alasannya adalah ingin bermain di panggung terbesar serta membalas dukungan para fans,” ujar Folarin Balogun, dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu (13/6).
Bagi Folarin Balogun, bermain di hadapan publik sendiri membuat skuad The Stars and Stripes tampil semakin percaya diri. Hal tersebut sangat penting bagi kesuksesan Amerika Serikat mengarungi Piala Dunia 2026.
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