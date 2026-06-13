Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 13 Juni 2026 | 23.41 WIB

Profil Folarin Balogun: Bintang Amerika Serikat yang Hancurkan Paraguay di Piala Dunia 2026

Folarin Balogun cetak gol ke gawang Paraguay. (Dok. Concacaf) - Image

Folarin Balogun cetak gol ke gawang Paraguay. (Dok. Concacaf)

JawaPos.com - Timnas Amerika Serikat meraih kemenangan meyakinkan atas Paraguay dalam laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026. Kesuksesan tim berjuluk The Stars and Stripes itu tak luput dari performa gemilang striker anyar mereka, Folarin Balogun. 

Timnas Amerika Serikat tampil sangat menyengat melawan Paraguay di Stadion Los Angeles, California, Amerika Serikat, Sabtu (13/6) pagi WIB. Tim besutan Mauricio Pochettino itu menang meyakinkan 4-1 atas lawannya pada laga piala dunia. 

Gol-gol kemenangan Timnas Amerika Serikat pada laga perdana grup D piala dunia, dicetak lewat gol bunuh diri Damian Bobadilla (7’), brace Folarin Balogun (31’, 45+5’), dan Giovanni Reyna. Sementara satu gol Paraguay dicetak Mauricio pada menit ke-73. 

Penampilan Folarin Balogun dalam pertandingan tersebut sangat ciamik. Pemain berusia 24 tahun itu sukses membayar kepercayaan yang diberikan pelatih Mauricio Pochettino.

Folarin Balogun sejatinya mencetak tiga gol dalam laga melawan Paraguay, karena sukses mencetak gol sebelum gol pertamanya tercipta. Namun gol tersebut dianulir karena berada dalam posisi offside.

Kendati demikian, dua gol yang dikemas olehnya sudah sukses membawa Folarin Balogun jadi pemain terbaik di laga Amerika Serikat vs Paraguay. Pemain jebolan Arsenal itu juga menjadi pemain pertama yang cetak brace di Piala Dunia 2026.

Momen Luar Biasa Bagi Folarin Balogun

Folarin Balogun mengaku sangat senang bisa memberikan kontribusi besar untuk Amerika Serikat. Penyerang AS Monaco itu sangat bangga bisa mewakili tanah kelahirannya di Piala Dunia 2026, mengingat ia pernah membela Inggris di kelompok umur.

“Ini adalah momen yang luar biasa. Malam yang luar biasa dan sesuatu yang sudah lama saya impikan. Saya memilih membela Amerika Serikat dan salah satu alasannya adalah ingin bermain di panggung terbesar serta membalas dukungan para fans,” ujar Folarin Balogun, dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu (13/6).

Bagi Folarin Balogun, bermain di hadapan publik sendiri membuat skuad The Stars and Stripes tampil semakin percaya diri. Hal tersebut sangat penting bagi kesuksesan Amerika Serikat mengarungi Piala Dunia 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
VAR Tinjau Momen Kartu Kuning, Insiden Miguel Almiron saat Amerika Serikat vs Paraguay Jadi Sejarah Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

VAR Tinjau Momen Kartu Kuning, Insiden Miguel Almiron saat Amerika Serikat vs Paraguay Jadi Sejarah Piala Dunia

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22.17 WIB

Gianni Infantino Tuai Kritik Usai Bela Amerika Serikat Soal Masalah Visa di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Gianni Infantino Tuai Kritik Usai Bela Amerika Serikat Soal Masalah Visa di Piala Dunia 2026

Sabtu, 13 Juni 2026 | 21.12 WIB

Daftar Susunan Pemain Amerika Serikat vs Paraguay Piala Dunia 2026: Pochettino Tak Main-main! - Image
Piala Dunia 2026

Daftar Susunan Pemain Amerika Serikat vs Paraguay Piala Dunia 2026: Pochettino Tak Main-main!

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

7

Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore