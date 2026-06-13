Folarin Balogun Sukses Wujudkan Mimpi Cetak Gol Debut di Piala Dunia Bersama Timnas Amerika Serikat

JawaPos.com - Folarin Balogun berhasil mewujudkan mimpi mencetak gol debut di Piala Dunia saat tim nasional Amerika Serikat mengalahkan Paraguay. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut dimainkan di SoFi Stadium, Sabtu (13/6).

Mencetak gol di Piala Dunia menjadi malam yang indah bagi Folarin Balogun. Saat kembali ke hotel, dia akan menikmati momen indah bersama timnas Amerikta Serikat tersebut.

"Sungguh mimpi, malam yang sangat indah. Aku belum bisa sepenuhnya menyadari semuanya. Aku yakin ketika kembali ke hotel, aku akan bisa menikmati momen ini dan merasakan betapa menakjubkannya malam ini," kata Folarin Balogun dikutip dari ESPN, Sabtu (13/6).

Mencetak dua gol saat debut di Piala Dunia tidak pernah terbayangkan bagi Balogun. Pemain 24 tahun tersebut juga menyukai gol kedua pada menit ke-45+5 setelah mendapatkan umpan dari Malik Tillman.

"Saya membayangkan debut saya di Piala Dunia dengan mencetak gol, tetapi kenyataan yang terjadi jauh melampaui itu, yaitu mencetak dua gol. Dan gol kedua juga merupakan gol yang fantastis," ujar Balogun.

Brace yang dibuat Balogun dipersembahkannya kepada para pendukung timnas Amerika Serikat. Pemain AS Monaco tersebut merasa pendukung punya andil besar dari keinginannya berpindah kewarganegaraan pada 2023.

"Saat saya berkomitmen, saya selalu mengatakan bahwa para penggemar memberi saya begitu banyak motivasi, menunjukkan begitu banyak dukungan kepada saya. Bagi saya, hal terpenting selalu adalah membalas budi itu," terang pemain 24 tahun tersebut.

"Saya merasa hari ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan saya hanya ingin terus menunjukkan kepada para penggemar bahwa saya telah membuat keputusan yang tepat. Saya sangat bangga, dan saya ingin terus membuat para penggemar bangga juga," tandas Folarin Balogun.