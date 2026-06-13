Kisah Haru Kim Seung-gyu: Rela Jauh dari Istri dan Putri Demi Membela Korea Selatan di Piala Dunia

JawaPos.com - Kim Seung-gyu tengah menikmati sorotan bersama Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Namun di balik penampilan impresifnya di lapangan, kiper berusia 35 tahun itu ternyata sedang menghadapi salah satu momen paling emosional dalam kehidupannya.

Turnamen di Amerika Utara ini menjadi Piala Dunia keempat dalam karier Kim Seung-gyu. Sebagai salah satu pemain senior di skuad Korea Selatan, ia memikul tanggung jawab besar untuk membantu negaranya bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia.

Namun, perjalanan menuju turnamen tidak berjalan mudah. Beberapa hari sebelum bergabung dengan tim nasional, Kim harus mengambil keputusan yang berat. Dia meninggalkan sang istri, Kim Jin-kyung, yang saat itu sedang menunggu proses persalinan.

Tak lama setelah Korea Selatan memulai perjuangan di Piala Dunia, putri Kim akhirnya lahir. Penjaga gawang tersebut tidak bisa berada di sisi keluarganya untuk menyaksikan momen spesial itu secara langsung. Ia hanya dapat melihat sang buah hati melalui panggilan video dari lokasi pemusatan tim.

Dalam sebuah pernyataan yang menyentuh, Kim mengaku menyimpan perasaan bersalah karena tidak dapat menemani istrinya selama proses kelahiran.

“Rasanya sangat bersalah terhadap istriku dan putriku. Karena itu, aku ingin meraih hasil bagus di Piala Dunia ini dan kembali ke Korea dengan hadiah besar untuk mereka,” ujar Kim.

Perasaan tersebut justru menjadi motivasi tambahan bagi sang kiper untuk tampil maksimal di lapangan. Pada laga pembuka Korea Selatan melawan Republik Ceko, Kim menunjukkan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya.

Korea Selatan berhasil meraih kemenangan 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Di penghujung laga, Republik Ceko sempat mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Namun Kim tampil sigap dengan melakukan penyelamatan krusial yang menjaga keunggulan timnya hingga peluit panjang dibunyikan.