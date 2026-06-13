Visa Amerika Serikat Jadi Kendala, Senegal dan Pantai Gading Kehilangan Dukungan Besar di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, ajang empat tahunan tersebut akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Namun di balik antusiasme menuju turnamen tersebut, muncul kekhawatiran terkait kehadiran suporter dari sejumlah negara peserta. Dua negara Afrika, Senegal dan Pantai Gading, disebut berpotensi kehilangan dukungan besar dari para pendukungnya selama Piala Dunia 2026.

Penyebabnya adalah kebijakan visa Amerika Serikat yang dinilai semakin ketat terhadap beberapa negara, termasuk negara-negara tertentu di kawasan Afrika. Kondisi ini membuat banyak suporter dari Senegal dan Pantai Gading diperkirakan akan kesulitan mendapatkan izin masuk ke Amerika Serikat.

Akibatnya, jumlah pendukung yang bisa hadir langsung ke stadion untuk mendukung tim nasional mereka berpotensi jauh lebih sedikit dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya. Bagi kedua negara, kehadiran suporter di tribun memiliki peran penting. Atmosfer yang diciptakan para pendukung kerap menjadi energi tambahan bagi para pemain saat bertanding di panggung internasional.

Senegal maupun Pantai Gading selama ini dikenal memiliki basis pendukung yang fanatik dan selalu mengikuti tim nasional mereka ke berbagai kompetisi besar. Meski demikian, peluang untuk menyaksikan langsung pertandingan di Amerika Serikat tampaknya tidak akan mudah bagi sebagian besar pendukung yang tinggal di negara asal.

Beberapa laporan menyebut bahwa pengecualian lebih mungkin diberikan kepada warga Senegal atau Pantai Gading yang sudah memiliki izin tinggal, bekerja, atau menetap di Amerika Serikat sebelum turnamen berlangsung.

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Situasi ini tentu menjadi perhatian tersendiri menjelang Piala Dunia 2026. Selain aspek olahraga, turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut juga dikenal sebagai ajang pertemuan budaya dari berbagai negara. Kehadiran suporter dari seluruh penjuru dunia menjadi bagian penting yang menciptakan warna dan kemeriahan kompetisi.

Di sisi lain, Senegal dan Pantai Gading tetap diharapkan tampil kompetitif di turnamen nanti. Kedua negara merupakan kekuatan utama sepak bola Afrika dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki sejumlah pemain yang berkarier di liga-liga top Eropa.