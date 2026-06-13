VAR Tinjau Momen Kartu Kuning, Insiden Miguel Almiron saat Amerika Serikat vs Paraguay Jadi Sejarah Piala Dunia

JawaPos.com - Dunia sepak bola kembali mencatatkan sejarah baru. Teknologi Video Assistant Referee (VAR) kini tidak lagi hanya digunakan untuk memeriksa gol, penalti, kartu merah langsung, atau kesalahan identitas pemain dalam kartu merah.

Dalam pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay, FIFA untuk pertama kalinya mengaktifkan VAR guna meninjau keputusan terkait kartu kuning.

Insiden tersebut terjadi saat pemain Paraguay, Miguel Almirón, terlibat dalam sebuah situasi yang awalnya dianggap sebagai pelanggaran oleh pemain Amerika Serikat.

Wasit saat itu memberikan tendangan bebas kepada Paraguay dan mengeluarkan kartu kuning kepada pemain tuan rumah.

Namun, keputusan tersebut kemudian ditinjau ulang setelah tim VAR melakukan pemeriksaan. Hasil tayangan ulang menunjukkan bahwa tidak terjadi pelanggaran seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Sebaliknya, Miguel Almiron dinilai melakukan simulasi atau diving untuk mendapatkan keuntungan bagi timnya.

Pertandingan Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026. (istimewa)

Setelah menerima rekomendasi dari ruang VAR, wasit memutuskan untuk membatalkan tendangan bebas yang sebelumnya diberikan kepada Paraguay.