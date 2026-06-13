Hasil Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Pesta Gol 4-1, Balogun Jadi Mimpi Buruk La Albirroja!

JawaPos.com — Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Timnas Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, Sabtu (13/6/2026).

Hasil ini membawa pasukan Mauricio Pochettino langsung memuncaki Grup D dengan koleksi tiga poin, sementara Paraguay terpuruk di dasar klasemen setelah gagal membendung dominasi tuan rumah.

Bagaimana Amerika Serikat Langsung Menguasai Pertandingan? Amerika Serikat tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan dan langsung menekan pertahanan Paraguay. Dukungan puluhan ribu suporter di Los Angeles Stadium membuat The Yanks tampil percaya diri dan mengontrol jalannya laga.

Keunggulan pertama lahir saat pertandingan baru berjalan tujuh menit. Gelandang Paraguay, Damian Bobadilla, yang berusaha menghalau bola justru melakukan gol bunuh diri sehingga Amerika Serikat unggul 1-0 lebih cepat.

Dominasi tuan rumah terlihat dari penguasaan bola yang mencapai 63 persen sepanjang pertandingan. Statistik itu menunjukkan Paraguay kesulitan keluar dari tekanan yang terus diberikan para pemain Amerika Serikat.

Pada menit ke-27, Folarin Balogun sempat membobol gawang Paraguay setelah menerima umpan dari Weston McKennie. Namun gol tersebut dianulir karena sang penyerang lebih dulu berada dalam posisi offside.

Mengapa Folarin Balogun Menjadi Pembeda? Balogun akhirnya benar-benar mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-31. Penyerang andalan Amerika Serikat itu menyambar umpan tarik Christian Pulisic dengan tembakan mendatar yang tak mampu dihentikan kiper Paraguay, Gill.

Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri Amerika Serikat. Serangan demi serangan terus mengalir melalui kombinasi Pulisic, McKennie, Malik Tillman, dan Balogun.