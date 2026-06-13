Banyak Kursi Kosong di Laga Pembuka Piala Dunia 2026, Kebijakan Tiket FIFA Tuai Sorotan

Opening ceremony FIFA World Cup 2026 di Amerika Serikat (Instagram @fifaworldcup)
JawaPos.com - Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat dengan mempertemukan tuan rumah dan Paraguay di Los Angeles menjadi sorotan setelah sejumlah kursi stadion banyak yang terlihat kosong.
Dilansir dari laman Independent pada Sabtu (13/6), kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan harga tiket yang diterapkan dalam turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Harga tiket pertandingan dilaporkan mencapai USD 2.735 atau sekitar Rp 44,6 juta.
Fenomena kursi kosong tidak hanya terjadi pada laga pembuka Amerika Serikat, tetapi juga terlihat dalam beberapa pertandingan awal lainnya. Laga antara Korea Selatan melawan Republik Ceko serta pertandingan pembukaan Kanada turut memperlihatkan adanya sejumlah tempat duduk yang tidak terisi.
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Situasi itu bertolak belakang dengan klaim tingginya minat penonton terhadap Piala Dunia 2026.
Sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut permintaan tiket untuk Piala Dunia 2026 mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sebelum turnamen dimulai, hanya 29 dari total 104 pertandingan yang dilaporkan telah terjual habis.
Perbedaan antara klaim tingginya permintaan dan kondisi di stadion kemudian memicu perhatian publik.
Selain persoalan kursi kosong, sistem penjualan tiket Piala Dunia 2026 juga tengah menjadi bahan penyelidikan di Amerika Serikat. FIFA mendapat sorotan terkait dugaan penerapan harga variabel dan tuduhan menciptakan kelangkaan tiket untuk meningkatkan harga pasar.
Kebijakan tersebut dinilai menyebabkan harga rata-rata tiket meningkat sekitar 34 persen dibandingkan turnamen sebelumnya.
Situasi ini membuat FIFA menghadapi tantangan dalam menjaga aksesibilitas Piala Dunia bagi para penggemar sepak bola. Harga tiket yang tinggi dikhawatirkan membatasi kesempatan sebagian suporter untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion.
Dengan munculnya kursi kosong pada sejumlah laga awal, kebijakan tiket Piala Dunia 2026 kini menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan.
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