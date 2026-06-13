Sepatu Harry Kane dan Jude Bellingham Lenyap! Timnas Inggris Kemalingan Jelang Lawan Kroasia di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Timnas Inggris dilaporkan menjadi korban pencurian menjelang laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 melawan Kroasia. Insiden yang terjadi saat pengiriman perlengkapan tim dari Florida menuju markas mereka di Kansas City itu membuat sejumlah sepatu pemain bintang, bola resmi turnamen, hingga perlengkapan latihan penting hilang hanya beberapa hari sebelum pertandingan pertama.

Persiapan The Three Lions menuju Piala Dunia 2026 mendadak terganggu setelah muatan perlengkapan tim dilaporkan dicuri dalam perjalanan dari West Palm Beach, Florida, menuju Swope Soccer Village di Missouri.

Lokasi tersebut menjadi markas Timnas Inggris selama mengikuti turnamen terbesar sepak bola dunia itu.

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Menurut laporan Daily Mail, sejumlah barang penting yang berada dalam pengiriman tersebut hilang. Tidak hanya perlengkapan latihan, beberapa sepatu milik pemain-pemain utama Timnas Inggris juga disebut ikut raib.

Bagaimana Kronologi Pencurian Perlengkapan Timnas Inggris?

Pencurian terjadi ketika perlengkapan Timnas Inggris sedang diangkut menuju markas mereka di Kansas City.

Barang-barang tersebut sebelumnya dikemas dari kamp latihan pra-turnamen di Florida untuk mendukung persiapan skuad asuhan Thomas Tuchel menghadapi Piala Dunia 2026.

Harry Kane dan rekan-rekannya dijadwalkan menjalani sesi latihan perdana di Swope Soccer Village pada Sabtu (13/6/2026) sore waktu setempat.