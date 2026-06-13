Sepatu Harry Kane dan Jude Bellingham Lenyap! Timnas Inggris Kemalingan Jelang Lawan Kroasia di Piala Dunia 2026

Harry Kane dan Jude Bellingham dikabarkan kehilangan perlengkapan setelah muatan Timnas Inggris dicuri jelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. (Instagram/@harrykane)
JawaPos.com — Timnas Inggris dilaporkan menjadi korban pencurian menjelang laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 melawan Kroasia. Insiden yang terjadi saat pengiriman perlengkapan tim dari Florida menuju markas mereka di Kansas City itu membuat sejumlah sepatu pemain bintang, bola resmi turnamen, hingga perlengkapan latihan penting hilang hanya beberapa hari sebelum pertandingan pertama.
Persiapan The Three Lions menuju Piala Dunia 2026 mendadak terganggu setelah muatan perlengkapan tim dilaporkan dicuri dalam perjalanan dari West Palm Beach, Florida, menuju Swope Soccer Village di Missouri.
Lokasi tersebut menjadi markas Timnas Inggris selama mengikuti turnamen terbesar sepak bola dunia itu.
Baca Juga:Declan Rice Sebut Skuad Timnas Inggris Sudah Beradaptasi dengan Cuaca Panas di Turnamen Piala Dunia
Menurut laporan Daily Mail, sejumlah barang penting yang berada dalam pengiriman tersebut hilang. Tidak hanya perlengkapan latihan, beberapa sepatu milik pemain-pemain utama Timnas Inggris juga disebut ikut raib.
Bagaimana Kronologi Pencurian Perlengkapan Timnas Inggris?
Pencurian terjadi ketika perlengkapan Timnas Inggris sedang diangkut menuju markas mereka di Kansas City.
Barang-barang tersebut sebelumnya dikemas dari kamp latihan pra-turnamen di Florida untuk mendukung persiapan skuad asuhan Thomas Tuchel menghadapi Piala Dunia 2026.
Harry Kane dan rekan-rekannya dijadwalkan menjalani sesi latihan perdana di Swope Soccer Village pada Sabtu (13/6/2026) sore waktu setempat.
Namun, staf ofisial kini harus lebih dulu mengidentifikasi barang-barang yang hilang dan menyusun langkah darurat untuk menggantikan perlengkapan yang dicuri.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa