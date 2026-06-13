Prediksi Australia vs Turki: Jalan Terjal Socceroos di Laga Perdana Grup D Piala Dunia 2026

Selebrasi pemain Timnas Australia usai memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. (Instagram @socceroos)
JawaPos.com - Australia dan Turki akan mengawali perjalanan mereka di Grup D Piala Dunia 2026 dengan pertandingan yang diperkirakan berlangsung sengit di BC Place, Vancouver, Minggu (14/6/2026).
Kedua tim datang dengan modal dan karakter permainan yang berbeda, menjadikan laga pembuka ini menarik untuk disaksikan.
Bagi Australia, kehadiran mereka di putaran final kali ini merupakan bukti konsistensi yang terus terjaga dalam dua dekade terakhir.
Tim berjuluk Socceroos tersebut berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia untuk keenam kalinya secara beruntun setelah melewati perjalanan yang tidak mudah di babak kualifikasi zona Asia.
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Perjalanan Australia menuju turnamen ini sempat diwarnai ketidakstabilan performa. Hasil yang kurang memuaskan pada fase awal kualifikasi membuat federasi mengambil keputusan penting dengan mengganti pelatih Graham Arnold dan menunjuk Tony Popovic sebagai nahkoda baru. Pergantian itu perlahan memberikan dampak positif terhadap performa tim.
Di bawah arahan Popovic, Australia mulai menemukan identitas permainan yang lebih disiplin dan terorganisir.
Mereka mampu mengatasi tekanan dalam pertandingan-pertandingan penting dan akhirnya memastikan tiket otomatis ke putaran final. Namun demikian, performa menjelang Piala Dunia menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
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Dalam dua laga uji coba terakhir, Australia kalah tipis 0-1 dari Meksiko sebelum bermain imbang 1-1 melawan Swiss.
Hasil tersebut memperlihatkan bahwa lini pertahanan mereka cukup solid, tetapi produktivitas di sektor serang masih menjadi perhatian.
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