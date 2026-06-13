Hasil Kanada vs Bosnia dan Herzegovina Piala Dunia 2026: Laga Sengit, Berakhir Imbang!

Cyle Larin merayakan gol penyama kedudukan yang membawa Kanada bermain imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026. (Instagram @canmnt)
JawaPos.com — Kanada harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina pada laga Grup Piala Dunia 2026 di Toronto, Sabtu (13/6/2026) pagi WIB.
Tertinggal lebih dulu sejak babak pertama, tuan rumah akhirnya menyelamatkan satu poin berkat gol Cyle Larin pada menit ke-79 dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga peluit akhir.
Baca Juga:Gagal Manfaatkan Status Tuan Rumah, Kanada Hanya Bermain Imbang 1-1 Kontra Bosnia-Herzegovina
Bosnia dan Herzegovina tampil efektif sejak awal pertandingan. Tim asuhan Sergej Barbarez mampu mengejutkan publik tuan rumah melalui gol Jovo Lukic pada menit ke-21.
Gol berawal dari skema sepak pojok yang dieksekusi Ivan Basic.
Umpan diarahkan ke tiang dekat dan disambut sundulan Sead Kolasinac sebelum diteruskan Lukic dengan tandukan jarak dekat yang gagal diantisipasi kiper Kanada, Maxime Crepeau.
Keunggulan tersebut membuat Bosnia bermain lebih disiplin dan fokus menjaga organisasi pertahanan. Kanada memang lebih banyak menguasai bola, tetapi kesulitan menembus rapatnya lini belakang lawan sepanjang babak pertama.
Skor 1-0 untuk Bosnia dan Herzegovina bertahan hingga turun minum. Kanada dipaksa mencari solusi baru untuk membongkar pertahanan lawan pada 45 menit kedua.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Amerika Serikat vs Paraguay: Mauricio Pochettino Ingin Timnya Main Tanpa Beban
Memasuki babak kedua, Kanada langsung meningkatkan intensitas serangan. Tim besutan Jesse Marsch terus menekan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya.
Kesempatan emas hadir pada menit ke-53 melalui Richie Laryea. Bek sayap tersebut melepaskan tembakan yang sudah melewati jangkauan Nikola Vasilj, tetapi Sead Kolasinac melakukan penyelamatan krusial di garis pertahanan.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa