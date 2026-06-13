Hasil Kanada vs Bosnia dan Herzegovina Piala Dunia 2026: Laga Sengit, Berakhir Imbang!

JawaPos.com — Kanada harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina pada laga Grup Piala Dunia 2026 di Toronto, Sabtu (13/6/2026) pagi WIB.

Tertinggal lebih dulu sejak babak pertama, tuan rumah akhirnya menyelamatkan satu poin berkat gol Cyle Larin pada menit ke-79 dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga peluit akhir.

Bagaimana Bosnia dan Herzegovina Bisa Unggul Lebih Dulu? Bosnia dan Herzegovina tampil efektif sejak awal pertandingan. Tim asuhan Sergej Barbarez mampu mengejutkan publik tuan rumah melalui gol Jovo Lukic pada menit ke-21.

Gol berawal dari skema sepak pojok yang dieksekusi Ivan Basic.

Umpan diarahkan ke tiang dekat dan disambut sundulan Sead Kolasinac sebelum diteruskan Lukic dengan tandukan jarak dekat yang gagal diantisipasi kiper Kanada, Maxime Crepeau.

Keunggulan tersebut membuat Bosnia bermain lebih disiplin dan fokus menjaga organisasi pertahanan. Kanada memang lebih banyak menguasai bola, tetapi kesulitan menembus rapatnya lini belakang lawan sepanjang babak pertama.

Skor 1-0 untuk Bosnia dan Herzegovina bertahan hingga turun minum. Kanada dipaksa mencari solusi baru untuk membongkar pertahanan lawan pada 45 menit kedua.

Kanada Meningkat Tajam di Babak Kedua Memasuki babak kedua, Kanada langsung meningkatkan intensitas serangan. Tim besutan Jesse Marsch terus menekan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya.