Komentar Patrice Evra soal Lamine Yamal Picu Perdebatan

JawaPos.com - Lamine Yamal terus menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola.
Di usia yang baru menginjak 18 tahun, winger Barcelona dan tim nasional Spanyol itu telah mengoleksi berbagai prestasi dan mulai disejajarkan dengan sejumlah nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, hingga Neymar Jr.
Namun, di tengah pujian yang terus mengalir, mantan bek tim nasional Prancis Patrice Evra justru memberikan komentar yang memicu perdebatan luas di kalangan penggemar sepak bola.
Patrice Evra dikenal sebagai salah satu bek kiri terbaik pada masanya. Selama berkarier, ia meraih banyak kesuksesan bersama Manchester United dan pernah berhadapan langsung dengan sejumlah pemain terbaik dunia, termasuk Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.
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Dengan pengalaman tersebut, Evra merasa yakin bahwa dirinya di masa puncak karier akan mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Yamal.
Melansir MARCA, komentar itu kemudian diperjelas oleh Evra saat berbicara mengenai kemungkinan duel melawan Yamal jika keduanya bermain pada era yang sama.
"Evra di masa jayanya melawan Yamal, aku akan melahapnya hidup-hidup. Maaf, Lamine. Aku menyayangimu... Tapi tanyakan pada Cristiano, tanyakan pada Messi, tanyakan pada pemain lain ketika mereka menghadapiku, aku bukan teman baik," kata Evra seperti dikutip ESPN UK.
Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian publik dan menjadi bahan diskusi di berbagai platform media sosial.
Meski perbandingan antara pemain dari generasi berbeda tentu tidak bisa dibuktikan secara langsung, komentar Evra tetap memancing beragam reaksi.
Sebagian penggemar menilai Evra memang memiliki kualitas bertahan yang luar biasa pada masa jayanya dan mampu menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa Yamal memiliki karakteristik permainan yang berbeda dan akan tetap mampu menyulitkan siapa pun yang menghadapinya.
Perdebatan semakin menarik karena Yamal saat ini sedang berada dalam performa terbaiknya. Pemain muda Spanyol tersebut baru saja menjalani musim impresif bersama Barcelona dan berhasil membantu klubnya meraih gelar LaLiga untuk musim kedua secara beruntun.
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