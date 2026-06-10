Netizen Kritik Respons Beckham Putra terhadap Provokasi Penonton, Bandingkan dengan Lamine Yamal

JawaPos.com - Insiden yang melibatkan pemain Timnas Indonesia sekaligus gelandang Persib Bandung Beckham Putra usai laga uji coba melawan Mozambik pada Selasa (9/6) masih menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Ole Romeny pada menit ke-12. Namun, suasana positif setelah laga sedikit ternoda oleh insiden yang melibatkan Beckham Putra dengan seorang oknum penonton.

Peristiwa tersebut terjadi ketika para pemain Timnas Indonesia melakukan tradisi berkeliling stadion untuk menyapa dan memberikan apresiasi kepada suporter yang hadir. Saat berada di dekat tribun, Beckham disebut mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu penonton yang melakukan gestur tidak pantas ke arahnya.

Aksi tersebut membuat pemain yang akrab disapa Etam itu terpancing emosi dan sempat terlibat adu argumen dengan penonton tersebut. Situasi nyaris memanas sebelum akhirnya beberapa rekan setim bergerak menenangkan keadaan.

Salah satu pemain yang terlihat berusaha meredam situasi adalah Kevin Diks. Bek yang bermain di Eropa itu tampak menahan Beckham agar tidak semakin terpancing dan mengajak rekannya menjauh dari lokasi kejadian.

Video insiden tersebut kemudian beredar luas di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari netizen. Sebagian pihak menyayangkan reaksi Beckham yang dianggap terlalu emosional dalam menghadapi provokasi dari tribun.

Akun X @BintangAF misalnya menuliskan komentar yang cukup banyak mendapat perhatian. Dia menyebut bahwa kejadian serupa juga sering terjadi di berbagai negara, namun umumnya tidak mendapat respons langsung dari pemain.

"Di seluruh dunia juga sama kali, cuma bedanya ga direspons aja sama pemainnya," tulis akun tersebut.