Sempat Bikin Khawatir, Lamine Yamal Gunakan Masker Oksigen untuk Percepat Pemulihan dari Cedera

Bintang Barcelona dan timnas Spanyl Lamine Yamal viral karena video masker oksigen, ternyata hanya sesi pemulihan menjelang Piala Dunia 2026.. (Sports Illustrated)
JawaPos.com - Lamine Yamal menjadi salah satu pesepak bola muda yang paling banyak mendapat sorotan saat ini. Performa impresifnya di usia yang masih sangat muda membuat setiap aktivitasnya selalu menarik perhatian publik, termasuk unggahan yang muncul di media sosial.
Belum lama ini, sebuah video yang memperlihatkan Yamal mengenakan masker oksigen mendadak viral dan memicu berbagai spekulasi. Banyak penggemar yang khawatir melihat kondisi sang pemain, terlebih momen tersebut terjadi hanya beberapa hari sebelum dimulainya Piala Dunia 2026.
Melansir MARCA, klip yang beredar melalui TikTok dengan cepat menarik perhatian publik. Dalam video tersebut, Yamal terlihat menggunakan masker oksigen, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kondisi kesehatannya.
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Karena beredar tanpa penjelasan yang jelas, banyak pengguna media sosial menduga pemain muda Spanyol itu sedang mengalami masalah kesehatan atau bahkan menjalani perawatan medis tertentu.
Spekulasi terus berkembang seiring penyebaran video tersebut di berbagai platform. Tidak sedikit penggemar yang mulai mempertanyakan kesiapan Yamal untuk tampil di Piala Dunia 2026.
Kekhawatiran publik semakin meningkat karena tidak ada informasi resmi yang langsung menjelaskan situasi sebenarnya. Beberapa penggemar bahkan menduga Yamal mengalami gangguan fisik yang cukup serius menjelang turnamen.
Namun, situasi mulai berubah setelah muncul penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik video tersebut.
Ternyata, Yamal sedang menjalani sesi pemulihan menggunakan ruang hiperbarik, sebuah metode yang cukup populer di kalangan atlet profesional untuk mempercepat proses pemulihan tubuh.
Ruang hiperbarik bekerja dengan memberikan oksigen pada tekanan yang lebih tinggi dibandingkan kondisi normal.
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