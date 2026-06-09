Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 10 Juni 2026 | 01.07 WIB

Bukan Messi atau Ronaldo, Lamine Yamal Paling Suka Nonton Pemain Ini

Pemain timnas Spanyol Lamine Yamal. (FIFA) - Image

Pemain timnas Spanyol Lamine Yamal. (FIFA)

JawaPos.com - Lamine Yamal terus menjadi sorotan berkat bakat luar biasa dan kemampuannya mencetak gol di usia yang masih sangat muda.

Namun kali ini, bukan aksinya di lapangan yang menarik perhatian publik, melainkan jawabannya dalam sebuah sesi tanya jawab bersama para penggemar. Bintang muda Barcelona tersebut baru-baru ini mengungkapkan pemain yang paling dia sukai untuk ditonton saat bermain di luar timnya sendiri. 

Jawabannya cukup mengejutkan karena tidak menyertakan dua nama yang selama bertahun-tahun mendominasi dunia sepak bola: Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Yamal Beri Jawaban Tak Terduga

Menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, Yamal meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan para penggemarnya melalui sesi 19 pertanyaan yang diajukan para pengikutnya di YouTube. Salah satu pertanyaan yang paling menarik perhatian adalah soal pemain yang paling dia nikmati saat menonton pertandingan. 

Melansir MARCA, tanpa ragu penyerang berusia 18 tahun itu menyebut tiga nama yang menurutnya sangat menghibur.

“Ney. Saya selalu senang menonton Ney bermain. Dia idola saya,” ujar penyerang asal Spanyol tersebut.

Selain Neymar, Yamal juga menyebut Jeremy Doku dan Rayan Cherki sebagai pemain yang kerap menarik perhatian saat berada di lapangan. Pilihan tersebut langsung menjadi bahan perbincangan karena tidak memasukkan Messi maupun Cristiano Ronaldo. Padahal, keduanya merupakan figur yang sangat berpengaruh dalam sepak bola modern.

Meski demikian, absennya dua nama tersebut bukan berarti Yamal tidak mengagumi mereka. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, pemain muda Barcelona itu telah mengakui besarnya pengaruh Messi dan Ronaldo terhadap perkembangan sepak bola dunia serta inspirasi yang mereka berikan kepada generasi pemain saat ini.

Fokus Menyambut Piala Dunia Pertama

Di tengah kariernya yang terus menanjak bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol, Yamal kini bersiap menghadapi salah satu momen terbesar dalam kariernya: tampil di Piala Dunia pertamanya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Prediksi EA Sports soal Juara Piala Dunia 2026, Timnas Spanyol Dijagokan dan Lamine Yamal Top Skor - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi EA Sports soal Juara Piala Dunia 2026, Timnas Spanyol Dijagokan dan Lamine Yamal Top Skor

Selasa, 9 Juni 2026 | 21.54 WIB

5 Pemain Penting Grup H Piala Dunia 2026: Lamine Yamal hingga Federico Valverde - Image
Sepak Bola Dunia

5 Pemain Penting Grup H Piala Dunia 2026: Lamine Yamal hingga Federico Valverde

Selasa, 9 Juni 2026 | 14.54 WIB

Cerita di Balik Bromance Lamine Yamal dan Nico Williams, Duo Maut Spanyol di Euro 2024 - Image
Sepak Bola Dunia

Cerita di Balik Bromance Lamine Yamal dan Nico Williams, Duo Maut Spanyol di Euro 2024

Senin, 8 Juni 2026 | 14.58 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore