Bukan Messi atau Ronaldo, Lamine Yamal Paling Suka Nonton Pemain Ini

Pemain timnas Spanyol Lamine Yamal. (FIFA)
JawaPos.com - Lamine Yamal terus menjadi sorotan berkat bakat luar biasa dan kemampuannya mencetak gol di usia yang masih sangat muda.
Namun kali ini, bukan aksinya di lapangan yang menarik perhatian publik, melainkan jawabannya dalam sebuah sesi tanya jawab bersama para penggemar. Bintang muda Barcelona tersebut baru-baru ini mengungkapkan pemain yang paling dia sukai untuk ditonton saat bermain di luar timnya sendiri.
Jawabannya cukup mengejutkan karena tidak menyertakan dua nama yang selama bertahun-tahun mendominasi dunia sepak bola: Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.
Menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, Yamal meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan para penggemarnya melalui sesi 19 pertanyaan yang diajukan para pengikutnya di YouTube. Salah satu pertanyaan yang paling menarik perhatian adalah soal pemain yang paling dia nikmati saat menonton pertandingan.
Melansir MARCA, tanpa ragu penyerang berusia 18 tahun itu menyebut tiga nama yang menurutnya sangat menghibur.
“Ney. Saya selalu senang menonton Ney bermain. Dia idola saya,” ujar penyerang asal Spanyol tersebut.
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Selain Neymar, Yamal juga menyebut Jeremy Doku dan Rayan Cherki sebagai pemain yang kerap menarik perhatian saat berada di lapangan. Pilihan tersebut langsung menjadi bahan perbincangan karena tidak memasukkan Messi maupun Cristiano Ronaldo. Padahal, keduanya merupakan figur yang sangat berpengaruh dalam sepak bola modern.
Meski demikian, absennya dua nama tersebut bukan berarti Yamal tidak mengagumi mereka. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, pemain muda Barcelona itu telah mengakui besarnya pengaruh Messi dan Ronaldo terhadap perkembangan sepak bola dunia serta inspirasi yang mereka berikan kepada generasi pemain saat ini.
Di tengah kariernya yang terus menanjak bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol, Yamal kini bersiap menghadapi salah satu momen terbesar dalam kariernya: tampil di Piala Dunia pertamanya.
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