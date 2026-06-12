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Edi Yulianto
Jumat, 12 Juni 2026 | 21.46 WIB

18 Pemain dengan Bayaran Tertinggi di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Masih Berstatus GOAT

Kylian Mbappe. (Istimewa) - Image

Kylian Mbappe. (Istimewa)

JawaPos.com - Antusiasme semakin meningkat saat dimulainya Piala Dunia 2026. Turnamen yang akan diselenggarakan bersama oleh Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko ini dimulai ketika Meksiko menghadapi Afrika Selatan pada 11 Juni. Kemudian akan berakhir pada 19 Juli dengan final yang diadakan di New Jersey, Amerika Serikat.

Pada tahap ini, sulit untuk memprediksi siapa yang akan dinobatkan sebagai juara. Argentina menang pada 2022, dan karenanya akan menjadi salah satu favorit. Begitu pula Spanyol, yang mengangkat trofi Euro 2024. Mereka mengalahkan Inggris di final tersebut, dan anak asuh Thomas Tuchel akan sangat ingin memenangkan hadiah tersebut untuk pertama kalinya sejak 1966.

Tim-tim seperti Prancis dan Jerman meraih kejayaan pada 2018 dan 2014, dan tentu saja tidak bijaksana untuk mengesampingkan mereka. Belanda dan Portugal juga berpeluang memenangkan Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Dalam sepak bola modern, tim-tim yang menghabiskan uang paling banyak untuk gaji pemain sering kali mendapatkan hadiah berupa trofi besar. Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain, misalnya, mendominasi di Jerman dan Prancis berkat gaji besar yang dapat mereka berikan. Dengan mengingat hal itu, mungkin untuk memberikan petunjuk tentang tim mana yang akan paling sukses musim panas ini, berikut adalah pemain dengan bayaran tertinggi yang akan tampil di Piala Dunia 2026.

Pemain dengan Bayaran Tertinggi di Piala Dunia 2026

No Pemain                 Negara    Klub                    Gaji Tahunan

18. Casemiro              Brasil       Man United        GBP 18,20 juta

17. Virgil van Dijk       Belanda   Liverpool            GBP 18,20 juta

16. Manuel Neuer      Jerman    Bayern Munchen GBP 18,20 juta

15. David Alaba         Austria     Real Madrid         GBP 19,5 juta

Editor: Edi Yulianto
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