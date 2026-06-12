Alphonso Davies Absen di Laga Perdana Piala Dunia 2026, Kanada Hadapi Bosnia Tanpa Kapten

JawaPos.com - Pelatih kepala tim nasional Kanada Jesse Marsch memastikan bahwa kapten timnya Alphonso Davies tidak akan tampil dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Bosnia dan Herzegovina pada 13 Juni. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Marsch dalam konferensi pers sebelum pertandingan.

Absennya Davies menjadi perhatian utama sejak dirinya bergabung dengan pemusatan latihan Kanada pada 1 Juni, menyusul cedera hamstring yang dialaminya saat membela Bayern Munchen di semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada 7 Mei lalu.

Marsch mengungkapkan bahwa hasil pemindaian MRI terbaru menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam proses pemulihan Davies. “Kami melakukan MRI kemarin dan hasilnya sangat menggembirakan. Pemulihannya berjalan sangat baik, hampir sepenuhnya pulih. Kami akan segera meningkatkan intensitas latihannya,” ujar Marsch dikutip dari The Athletic.

Meskipun demikian, staf pelatih memilih untuk tidak mengambil risiko dengan menurunkan Davies terlalu dini. Sepanjang periode terakhir, pemain berusia 25 tahun itu memang lebih banyak berkutat dengan cedera, termasuk cedera ACL. Selain itu, faktor kelelahan juga membuatnya hanya tampil dalam dua dari 21 pertandingan terakhir Kanada.

Davies juga sempat absen pada pekan pertama pemusatan latihan di Charlotte, North Carolina. Sejak bergabung, Davies menjalani program latihan terpisah bersama pelatih spesialis independen, Matthias Blankenburg. Program itu merupakan bagian dari kesepakatan antara Bayern Munich, pihak Davies, dan federasi sepak bola Kanada untuk memastikan pemulihan optimal.

Marsch pun tidak menutup kemungkinan Davies akan tampil pada laga berikutnya di fase grup. “Kehadiran fisioterapis pribadinya sangat membantu. Kami berharap dalam beberapa hari ke depan kondisinya bisa meningkat lebih cepat sehingga ia dapat segera berkontribusi,” tambah Marsch.

Sementara itu, kabar lebih positif datang dari bek tengah Moise Bombito. Pemain yang sempat diragukan tampil setelah mengalami patah kaki pada Oktober 2025, saat ini dipastikan tetap masuk skuad dan bahkan berpeluang bermain melawan Bosnia. Bombito sebelumnya hanya tampil selama 30 menit dalam laga persahabatan melawan Uzbekistan. Namun, dalam beberapa pekan terakhir perkembangannya dinilai signifikan.

“Ia (Bombito) menunjukkan kemajuan luar biasa dalam sebulan terakhir, terutama dalam sepekan ini. Itu membuat keputusan kami untuk mempertahankannya di tim menjadi lebih mudah,” kata Marsch. Meski belum sepenuhnya pulih, Bombito disebut telah kembali mencapai kecepatan maksimalnya.