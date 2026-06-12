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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 12 Juni 2026 | 17.30 WIB

Jonathan David vs Nikola Katić! 5 Duel Pemain Kunci Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026

Jonathan David dan Nikola Katić jadi sorotan 5 duel kunci Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026. Simak siapa lebih kuat dan peluang tim di laga ini. (Istimewa) - Image

Jonathan David dan Nikola Katić jadi sorotan 5 duel kunci Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026. Simak siapa lebih kuat dan peluang tim di laga ini. (Istimewa)

JawaPos.com — Timnas Kanada akan menghadapi Timnas Bosnia dan Herzegovina pada laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 di BMO Field, Toronto. Pertemuan pertama kedua negara di ajang besar ini menjadi sorotan karena mempertemukan sejumlah pemain berkualitas yang bisa menentukan hasil pertandingan sekaligus membuka peluang lolos ke fase berikutnya.

Kanada datang dengan status tuan rumah sekaligus favorit berkat dukungan publik sendiri.

Sementara Bosnia dan Herzegovina membawa kepercayaan diri tinggi setelah sukses menyingkirkan tim kuat seperti Wales dan Italia pada babak kualifikasi.

Selain hasil pertandingan, sejumlah duel individu di berbagai area lapangan diprediksi menjadi penentu jalannya laga. Berikut lima pertarungan pemain yang layak mendapat perhatian khusus.

Mengapa Richie Laryea vs Kerim Alajbegović Menarik Disaksikan?

Duel pertama yang patut dinanti adalah pertemuan Richie Laryea dengan Kerim Alajbegović di sisi lapangan.

Bek Kanada itu diperkirakan mendapat tugas utama meredam agresivitas winger kanan Bosnia dan Herzegovina yang terkenal sulit ditebak.

Alajbegović memiliki kemampuan menggunakan kedua kaki dengan sama baiknya sehingga sering membuat lawan kesulitan membaca arah pergerakannya.

Namun Laryea memiliki modal fisik kuat, kemampuan tekel agresif, dan pengalaman yang cukup untuk membatasi ruang gerak pemain Red Bull Salzburg tersebut.

Jika Laryea mampu memenangkan duel satu lawan satu secara konsisten, Kanada akan lebih mudah mengontrol serangan dari sektor sayap.

Editor: Banu Adikara
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