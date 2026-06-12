Jadwal dan Link Live Streaming Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Jonathan David Mengincar Rekor

Jonathan David menjadi tumpuan Kanada saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026 di Toronto. (Copa America)
JawaPos.com — Timnas Kanada akan menghadapi Timnas Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026 di BMO Field, Toronto, Sabtu (13/6/2026) pukul 02.00 WIB.
Bermain sebagai tuan rumah, Kanada membawa target meraih kemenangan pertama sekaligus membuka peluang lolos ke fase gugur, sementara Bosnia dan Herzegovina datang dengan kepercayaan diri tinggi usai melewati jalur play-off yang berat.
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Kanada memasuki Piala Dunia 2026 dengan ekspektasi besar sebagai salah satu tuan rumah turnamen.
Tim racikan Jesse Marsch dinilai mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk saat menembus semifinal Copa America 2024.
Meski demikian, perjalanan mereka belum sepenuhnya konsisten. Kanada sempat tersingkir di perempat final Piala Emas CONCACAF 2023 dan 2025, sehingga tekanan terhadap Marsch meningkat menjelang laga pembuka grup.
Bermain di Toronto menjadi keuntungan tersendiri bagi Kanada. Dukungan publik tuan rumah diharapkan mampu memberikan energi tambahan untuk mengamankan tiga poin penting sejak pertandingan pertama.
Bosnia dan Herzegovina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status tim yang berbahaya. Mereka memastikan tiket ke putaran final setelah melewati jalur play-off yang penuh tekanan dan drama.
Tim asuhan Sergej Barbarez lebih dulu menyingkirkan Wales melalui adu penalti di semifinal play-off. Setelah itu, mereka kembali menunjukkan mental tangguh dengan mengalahkan Italia lewat adu penalti pada laga penentuan.
Pencapaian tersebut menjadi bukti kualitas mental Bosnia dan Herzegovina. Mereka kembali tampil di Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah edisi 2014 dan bertekad menciptakan kejutan di Grup B.
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