Perasaan Julian Quinones Cetak Gol Pembuka Piala Dunia 2026: Kurang Puas dengan Permainan Timnas Meksiko

JawaPos.com - Julian Quinones merasa senang bisa mencetak gol untuk kemenangan tim nasional Meksiko saat mengalahkan Afrika Selatan. Laga Grup A Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di Estadio Azteca, Jumat (12/6).

Mencetak gol untuk Meksiko dan yang pertama di Piala Dunia 2026 disambut dengan rasa gembira Julian Quinones. Dia juga terpukau dengan kehadiran para pendukung yang datang ke Estadio Azteca.

"Saya senang dan gembira bisa mencetak gol pertama saya di Piala Dunia di stadion yang spektakuler dan penuh sesak ini. Para penggemar datang untuk mendukung kami sejak menit pertama," kata Julian Quinones kepada TUDN yang dikutip dari Record, Jumat (12/6).

Bagi Quinones, dia tidak terlalu memikirkan penampilan individunya. Penyerang 29 tahun tersebut memilih memuji performa rekan setimnya hingga bisa meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026.

"Semua yang dilakukan rekan-rekan setim kami sangat penting bagi kami untuk bisa mengamankan tiga poin pertama kami hari ini," ujar Quinones.

Meskipun meraih kemenangan, Quinones menilai masih ada kekurangan dalam permainan timnas Meksiko. Dia menilai, El Tricolor masih kurang dalam melakukan tekanan ke lawan.

"Saya rasa kita perlu meningkatkan tekanan kita, meskipun kita sudah melakukannya dengan baik di beberapa bagian. Saya rasa kita perlu konsisten dalam selalu menekan tim lawan, terutama saat bermain di kandang; itu sangat mendasar. Tapi kita akan mengusahakannya. Kita bermain sangat baik hari ini, dan kita akan terus berupaya," pungkas penyerang Al-Qadsiah tersebut.