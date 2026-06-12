Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 12 Juni 2026 | 19.53 WIB

Perasaan Julian Quinones Cetak Gol Pembuka Piala Dunia 2026: Kurang Puas dengan Permainan Timnas Meksiko

Julian Quinones setelah cetak gol ke gawang Afrika Selatan. (Instagram/@miseleccionmx) - Image

Julian Quinones setelah cetak gol ke gawang Afrika Selatan. (Instagram/@miseleccionmx)

JawaPos.com - Julian Quinones merasa senang bisa mencetak gol untuk kemenangan tim nasional Meksiko saat mengalahkan Afrika Selatan. Laga Grup A Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di Estadio Azteca, Jumat (12/6).

Mencetak gol untuk Meksiko dan yang pertama di Piala Dunia 2026 disambut dengan rasa gembira Julian Quinones. Dia juga terpukau dengan kehadiran para pendukung yang datang ke Estadio Azteca.

"Saya senang dan gembira bisa mencetak gol pertama saya di Piala Dunia di stadion yang spektakuler dan penuh sesak ini. Para penggemar datang untuk mendukung kami sejak menit pertama," kata Julian Quinones kepada TUDN yang dikutip dari Record, Jumat (12/6).

Bagi Quinones, dia tidak terlalu memikirkan penampilan individunya. Penyerang 29 tahun tersebut memilih memuji performa rekan setimnya hingga bisa meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026.

"Semua yang dilakukan rekan-rekan setim kami sangat penting bagi kami untuk bisa mengamankan tiga poin pertama kami hari ini," ujar Quinones.

Meskipun meraih kemenangan, Quinones menilai masih ada kekurangan dalam permainan timnas Meksiko. Dia menilai, El Tricolor masih kurang dalam melakukan tekanan ke lawan.

"Saya rasa kita perlu meningkatkan tekanan kita, meskipun kita sudah melakukannya dengan baik di beberapa bagian. Saya rasa kita perlu konsisten dalam selalu menekan tim lawan, terutama saat bermain di kandang; itu sangat mendasar. Tapi kita akan mengusahakannya. Kita bermain sangat baik hari ini, dan kita akan terus berupaya," pungkas penyerang Al-Qadsiah tersebut.

Di laga berikutnya, timnas Meksiko akan menghadapi Korea Selatan pada 19 Juni. Menarik dinantikan apakah Julian Quinones bisa mencetak gol lagi di laga tersebut? Patut dinantikan.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Korea Selatan Tempel Meksiko di Puncak! Update Klasemen Grup A Piala Dunia 2026 Usai Epic Comeback Lawan Ceko - Image
Piala Dunia 2026

Korea Selatan Tempel Meksiko di Puncak! Update Klasemen Grup A Piala Dunia 2026 Usai Epic Comeback Lawan Ceko

Jumat, 12 Juni 2026 | 18.30 WIB

Saat Piala Dunia Dimulai, Keluarga 135 Ribu Orang Hilang di Meksiko Turun ke Jalan - Image
Internasional

Saat Piala Dunia Dimulai, Keluarga 135 Ribu Orang Hilang di Meksiko Turun ke Jalan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18.10 WIB

Meksiko vs Afrika Selatan: Profil Dua Pencetak Gol Pertama di Laga Pembuka Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Meksiko vs Afrika Selatan: Profil Dua Pencetak Gol Pertama di Laga Pembuka Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 17.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

9

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore