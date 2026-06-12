Saat Piala Dunia Dimulai, Keluarga 135 Ribu Orang Hilang di Meksiko Turun ke Jalan

JawaPos.com – Euforia pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko diwarnai aksi protes ratusan keluarga korban orang hilang. Mereka turun ke jalan untuk mengingatkan dunia bahwa hampir 135 ribu warga Meksiko hingga kini belum diketahui nasibnya.

Seperti dilansir Reuters via Kyodo, Jumat (12/6), para demonstran berasal dari berbagai kelompok pencari korban yang dikenal sebagai madres buscadoras atau "ibu-ibu pencari". Mereka datang dari sejumlah negara bagian dan berkumpul di Mexico City menjelang laga pembuka Piala Dunia.

Aksi diawali dengan doa dan penyalaan lilin pada malam hari. Keesokan harinya, mereka menggelar long march menuju area Stadion Mexico City beberapa jam sebelum kick-off.

Banyak peserta mengenakan kaus putih atau jersey tim nasional Meksiko. Di punggung dan dada mereka terpampang foto anggota keluarga yang hilang dan belum ditemukan.

Hector Aguila, koordinator kelompok pencari Luz de Esperanza di Negara Bagian Jalisco, mengatakan keluarganya sudah mencari putranya yang hilang sejak 2023. Ia menilai keluarga korban terus menjadi korban kedua akibat proses birokrasi yang panjang tanpa hasil.

"Kami tidak menentang Piala Dunia. Kami juga tidak menentang orang-orang yang datang untuk menikmati pesta ini," ujarnya.

"Kami menentang ketika jutaan peso dihabiskan untuk acara ini sementara kami ditinggalkan dalam keterlupaan," lanjut Aguila.

Keluhan serupa disampaikan Alexandra Campa yang telah mencari adik laki-lakinya selama lebih dari setahun. Menurutnya, meminta bantuan pemerintah sering kali tidak membuahkan hasil.