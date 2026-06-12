Meksiko vs Afrika Selatan: Profil Dua Pencetak Gol Pertama di Laga Pembuka Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Meksiko memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan cara yang sempurna. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung di Stadion Azteca, El Tri mengalahkan Afrika Selatan 2-0 dalam laga pembuka yang penuh drama.

Melansir Aljazeera, dua nama menjadi pusat perhatian dalam kemenangan tersebut. Julián Quiñones membuka keunggulan hanya sembilan menit setelah kick-off, sebelum Raúl Jiménez memastikan kemenangan melalui sundulan pada babak kedua.

Bagi keduanya, gol tersebut bukan sekadar membantu Meksiko meraih tiga poin, tetapi juga menjadi momen bersejarah dalam perjalanan karier mereka.

Baca Juga:4 Poin Penting dari Kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan

Julián Quiñones, Anak Kolombia yang Menjadi Pahlawan Baru El Tri Julián Quiñones mungkin menjadi salah satu sosok paling unik di skuad Meksiko saat ini.

Penyerang berusia 29 tahun itu lahir dan besar di Kolombia. Ia sempat membela tim nasional kelompok umur negaranya, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan tampil di level senior.

Kariernya mulai berubah ketika ia hijrah ke Meksiko pada 2016. Sejak saat itu, Quiñones membangun reputasinya di kompetisi domestik hingga akhirnya memperoleh kewarganegaraan Meksiko pada 2023.

Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapat panggilan tim nasional. Hanya sebulan setelah resmi menjadi warga negara Meksiko, ia langsung dipercaya mengenakan seragam El Tri.

Kini, pemain Al-Qadsiah itu menjadi salah satu andalan lini depan Meksiko. Kepindahannya ke klub Liga Pro Saudi pada tahun 2024 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 16 juta dolar AS semakin mengangkat statusnya.