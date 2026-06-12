Korea Selatan Tempel Meksiko di Puncak! Update Klasemen Grup A Piala Dunia 2026 Usai Epic Comeback Lawan Ceko

Pemain Korea Selatan epic comeback kalahkan Ceko 2-1 dan naik ke posisi kedua klasemen Grup A Piala Dunia 2026. (KFA)
JawaPos.com — Korea Selatan langsung merangsek ke posisi kedua klasemen sementara Grup A Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Ceko 2-1 pada laga pembuka, Jumat (12/6/2026) pagi WIB di Stadion Guadalajara, Zapopan, Meksiko.
Kemenangan comeback ini membuat Taegeuk Warriors mengoleksi tiga poin dan hanya kalah selisih gol dari Meksiko yang memimpin grup setelah menang 2-0 atas Afrika Selatan.
Bagaimana Posisi Terkini Klasemen Grup A?
Kemenangan atas Ceko menjadi modal penting bagi Korea Selatan dalam persaingan menuju babak berikutnya.
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Tim asuhan Hong Myung-bo kini menempati peringkat kedua dengan tiga poin, sama seperti Meksiko yang berada di puncak klasemen.
Meksiko unggul selisih gol setelah membukukan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Ceko dan Afrika Selatan masih belum meraih poin dan berada di posisi ketiga serta keempat.
Meski gagal mencetak gol pada 45 menit pertama, Korea Selatan tampil lebih agresif dibanding lawannya.
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Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap bertahan 0-0 hingga turun minum.
Peluang pertama hadir pada menit ke-11 melalui sundulan Lee Hanbeom setelah memanfaatkan sepak pojok. Namun bola masih melambung tipis di atas mistar gawang Ceko.
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