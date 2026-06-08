Iker Casillas Akui Dominasi Talenta Barcelona di Timnas Spanyol, Soroti Generasi Emas Baru La Roja

JawaPos.com - Keberhasilan Timnas Spanyol membangun generasi baru yang kompetitif menjelang Piala Dunia 2026 menjadi perhatian banyak pihak. Salah satu yang ikut menyoroti perkembangan tersebut adalah legenda sepak bola Spanyol Iker Casillas.

Mantan kapten Timnas Spanyol itu menilai bahwa kekuatan La Roja saat ini banyak ditopang pemain-pemain muda yang berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir. Sejumlah nama yang menjadi tulang punggung timnas Spanyol untuk piala dunia 2026 berasal dari akademi dan skuad Barcelona.

Fenomena ini sebenarnya cukup kontras jika melihat rivalitas panjang antara Barcelona dan Real Madrid di level klub. Namun bagi Iker Casillas, kontribusi pemain untuk timnas Spanyol tidak bisa diukur dari lambang klub yang mereka bela setiap pekan.

Saat ini, beberapa pemain muda Barcelona menjadi figur penting dalam proyek regenerasi Spanyol. Lamine Yamal misalnya, terus mencuri perhatian berkat performa impresifnya di usia yang masih sangat muda.

Selain itu ada Pedri yang tetap menjadi motor permainan ketika berada dalam kondisi terbaiknya. Di lini belakang, Pau Cubarsí juga mulai menunjukkan kematangan yang membuatnya dipercaya mengisi sektor pertahanan.

Kehadiran pemain-pemain muda tersebut menjadi bagian dari wajah baru Spanyol yang mulai meninggalkan ketergantungan pada generasi sebelumnya. Meski dikenal sebagai salah satu ikon terbesar Real Madrid, Casillas memilih melihat situasi ini secara objektif.

Baginya, pencapaian dan performa di lapangan menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang layak memperkuat tim nasional. Pandangan tersebut mencerminkan pentingnya menempatkan kepentingan negara di atas rivalitas klub.

Dalam sepak bola Spanyol, perdebatan antara pendukung Barcelona dan Real Madrid memang selalu menjadi topik yang menarik. Namun ketika berbicara tentang tim nasional, perbedaan tersebut seharusnya tidak lagi menjadi persoalan utama.

Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 dengan optimisme tinggi. Perpaduan pemain muda bertalenta dan beberapa sosok berpengalaman membuat skuad asuhan Luis de la Fuente dipandang sebagai salah satu kandidat kuat dalam turnamen tersebut.