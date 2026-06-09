Jelang Piala Dunia 2026, Gavi Tak Sengaja Lakukan Tackle Berbahaya kepada Rodri Saat Latihan Timnas Spanyol

JawaPos.com - Kurang dari sepekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, Timnas Spanyol terus mematangkan persiapan mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara.

La Roja dijadwalkan menghadapi Peru dalam laga uji coba terakhir sebelum memasuki turnamen utama. Namun, menjelang pertandingan tersebut, sebuah momen di sesi latihan justru menjadi perhatian para penggemar sepak bola.

Gelandang Barcelona, Gavi, terekam melakukan tekel keras kepada Rodri dalam sebuah latihan yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Cuplikan tersebut dengan cepat beredar luas di media sosial dan memicu kekhawatiran di kalangan pendukung Spanyol.

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Tackle Gavi Jadi Sorotan Melansir akun X Beanyman Sports, video yang viral memperlihatkan Gavi melakukan tantangan agresif kepada Rodri dalam duel perebutan bola di sesi latihan.

Meski keduanya merupakan rekan setim di Timnas Spanyol, semangat kompetitif yang dimiliki kedua pemain terlihat begitu tinggi. Bahkan dalam latihan tertutup sekalipun, tidak ada pemain yang mengendurkan intensitas permainan.

Momen tersebut langsung mengundang perhatian karena tekel yang dilakukan Gavi terlihat cukup berisiko. Dengan Piala Dunia yang tinggal menghitung hari, cedera terhadap pemain kunci tentu menjadi skenario yang paling dihindari oleh tim pelatih Spanyol.

Beruntung, insiden tersebut tidak berujung buruk. Rodri mampu bangkit kembali dan melanjutkan sesi latihan tanpa menunjukkan tanda-tanda mengalami cedera serius.

Rodri Tetap Jadi Figur Penting Kekhawatiran yang muncul setelah insiden itu semakin besar mengingat status Rodri sebagai salah satu pemain paling vital dalam skuad Spanyol.