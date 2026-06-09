Jelang Piala Dunia 2026, Gavi Tak Sengaja Lakukan Tackle Berbahaya kepada Rodri Saat Latihan Timnas Spanyol

Gelandang Barcelona, Gavi. (Istimewa)
JawaPos.com - Kurang dari sepekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, Timnas Spanyol terus mematangkan persiapan mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara.
La Roja dijadwalkan menghadapi Peru dalam laga uji coba terakhir sebelum memasuki turnamen utama. Namun, menjelang pertandingan tersebut, sebuah momen di sesi latihan justru menjadi perhatian para penggemar sepak bola.
Gelandang Barcelona, Gavi, terekam melakukan tekel keras kepada Rodri dalam sebuah latihan yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Cuplikan tersebut dengan cepat beredar luas di media sosial dan memicu kekhawatiran di kalangan pendukung Spanyol.
Melansir akun X Beanyman Sports, video yang viral memperlihatkan Gavi melakukan tantangan agresif kepada Rodri dalam duel perebutan bola di sesi latihan.
Meski keduanya merupakan rekan setim di Timnas Spanyol, semangat kompetitif yang dimiliki kedua pemain terlihat begitu tinggi. Bahkan dalam latihan tertutup sekalipun, tidak ada pemain yang mengendurkan intensitas permainan.
Momen tersebut langsung mengundang perhatian karena tekel yang dilakukan Gavi terlihat cukup berisiko. Dengan Piala Dunia yang tinggal menghitung hari, cedera terhadap pemain kunci tentu menjadi skenario yang paling dihindari oleh tim pelatih Spanyol.
Beruntung, insiden tersebut tidak berujung buruk. Rodri mampu bangkit kembali dan melanjutkan sesi latihan tanpa menunjukkan tanda-tanda mengalami cedera serius.
Kekhawatiran yang muncul setelah insiden itu semakin besar mengingat status Rodri sebagai salah satu pemain paling vital dalam skuad Spanyol.
Gelandang berpengalaman tersebut telah lama dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dunia di posisinya. Kemampuannya mengatur tempo permainan, memutus serangan lawan, dan menjaga keseimbangan tim membuatnya menjadi sosok yang nyaris tak tergantikan.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?