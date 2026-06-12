Julian Quinones jadi Pencetak Gol Pertama di Piala Dunia 2026, Sejajarkan Namanya dengan Pele hingga Philip Lahm

JawaPos.com - Julián Quiñones mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia setelah menjadi pencetak gol pertama di Piala Dunia 2026.

Penyerang tim nasional Meksiko itu membuka keunggulan negaranya saat menghadapi Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A yang berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City, 11 Juni 2026.

Gol tersebut tidak hanya membantu Meksiko meraih kemenangan 2-0, tetapi juga menempatkan Quiñones dalam daftar eksklusif pemain yang pernah mencetak gol pembuka sebuah edisi Piala Dunia.

Daftar tersebut dihuni sejumlah nama besar yang memiliki tempat khusus dalam sejarah turnamen paling bergengsi di dunia.

Sebelum Quiñones, rekor pencetak gol pertama dalam sebuah edisi Piala Dunia pernah dipegang oleh pemain-pemain legendaris seperti Pelé pada 1966, Paul Breitner pada 1974, Jürgen Klinsmann pada 1994, Philipp Lahm pada 2006, hingga Enner Valencia pada edisi 2022 di Qatar.

Bagi Quiñones, momen ini menjadi pencapaian istimewa dalam perjalanan kariernya. Lahir di Magüí Payán, Kolombia, pada 24 Maret 1997, ia memulai perjalanan profesionalnya di Liga Meksiko sebelum akhirnya memperoleh kewarganegaraan Meksiko dan memperkuat El Tri di berbagai pertandingan internasional.

Kariernya berkembang pesat bersama sejumlah klub Liga MX seperti Tigres UANL, Atlas, dan Club América. Penampilannya yang konsisten membuat namanya dikenal sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di kawasan CONCACAF.

Pada 2024, Quiñones memutuskan menerima tantangan baru dengan bergabung ke klub Arab Saudi, Al-Qadsiah.