Julian Quinones Jawab Kritik dengan Gol dan Assist, Meksiko Melaju ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Julian Quinones di laga kemenangan timnas Meksiko lawan Ekuador. (Dok. IG/@miseleccionmx)
JawaPos.com – Julian Quinones menjawab kritik dengan penampilan gemilang. Penyerang Al-Qadsiah itu mencetak satu gol dan satu assist saat Meksiko mengalahkan Ekuador 2-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.
Quinones menjadi salah satu bintang saat Meksiko menaklukkan Ekuador 2-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Rabu (2/7/2026) dini hari WIB.
Penyerang Al-Qadsiah itu membuka keunggulan Meksiko pada menit ke-22 sebelum mencatatkan assist untuk gol Raúl Jiménez sembilan menit berselang. Penampilan impresif tersebut mengantarkan Meksiko melaju ke babak 16 besar.
Meski tampil gemilang, Quinones mengaku tidak pernah memikirkan kritik yang sebelumnya ditujukan kepadanya. Menurut pemain berusia 29 tahun itu, momen kemenangan jauh lebih penting untuk dinikmati.
"Tidak, saudaraku, saya tidak diam saja. Kalau dulu saya tidak pernah menanggapi ketika dikritik, tentu sekarang juga tidak akan. Saat sedang bahagia seperti ini, hal terakhir yang saya pikirkan adalah kritik. Saya hanya ingin menikmati momen ini," ujar Quinones seperti dikutip Record.
Mantan penyerang Club América tersebut mengatakan kemenangan tim jauh lebih berarti dibandingkan pencapaian individu, termasuk penghargaan pemain terbaik pertandingan.
"Saya senang dengan hasil ini. Itu yang paling penting. Performa individu saya hanyalah cerminan dari kerja keras seluruh tim. Saya bangga mengenakan seragam Meksiko dan selalu berusaha memberikan yang terbaik," katanya.
Quinones juga menegaskan perjalanan kariernya mengajarkan bahwa kerja keras akan selalu membuahkan hasil.
"Begitulah hidup. Anda harus terus berjuang hingga mendapatkan apa yang diinginkan. Hidup memberi saya kesempatan ini dan saya berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin," lanjutnya.
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Terlepas dari kritik yang sempat diterimanya, Quinones terus menunjukkan kontribusi besar bagi Meksiko sepanjang turnamen.
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