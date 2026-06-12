Hasil Korea Selatan vs Republik Ceko Piala Dunia 2026: Masih 0-0, Son Heung-min Tunggu Momentumnya

Kapten Korea Selatan Son Heung-min menjadi tumpuan utama Taeguk Warriors saat tampil pada Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. (KFA)
JawaPos.com — Korea Selatan masih bermain imbang 0-0 melawan Republik Ceko pada laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Guadalajara, Zapopan, Meksiko, Jumat (12/6/2026) pagi WIB. Tim asuhan Hong Myung-bo tampil lebih dominan sepanjang babak pertama, tetapi belum mampu mengubah sejumlah peluang menjadi gol.
Sejak peluit awal dibunyikan, Korea Selatan langsung mengambil inisiatif serangan dan berusaha menekan pertahanan Republik Ceko.
Dominasi penguasaan bola membuat Taeguk Warriors lebih sering mengancam dibanding lawannya yang cenderung menunggu kesempatan lewat serangan balik.
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Korea Selatan sebenarnya menciptakan beberapa peluang berbahaya pada 45 menit pertama. Namun penyelesaian akhir yang belum maksimal membuat skor tetap bertahan tanpa gol hingga turun minum.
Peluang pertama hadir pada menit ke-11 melalui skema sepak pojok. Bek Lee Hanbeom berhasil menyambut bola dengan sundulan keras, tetapi arah bola masih sedikit melambung di atas mistar gawang Republik Ceko.
Dua menit berselang, giliran Lee Kang-in yang mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti. Gelandang kreatif Korea Selatan itu melepaskan tembakan keras yang mengarah ke gawang, tetapi masih mampu ditepis kiper Matej Kovar.
Serangan demi serangan terus dibangun Korea Selatan melalui kombinasi Lee Jae-sung, Hwang In-beom, dan Lee Kang-in.
Meski mampu menembus area pertahanan lawan beberapa kali, penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah bagi skuad Hong Myung-bo.
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Republik Ceko tampak kesulitan mengembangkan permainan sepanjang babak pertama. Lini tengah yang dikomandoi Tomas Soucek dan Lukas Provod belum mampu memberikan suplai bola yang cukup kepada Patrik Schick di lini depan.
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