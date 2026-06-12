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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 12 Juni 2026 | 14.18 WIB

Brian Gutierrez, Eks Pemain Timnas Senior Amerika Serikat yang Kini Tampil Bersama Meksiko di Piala Dunia 2026

Brian Gutierrez. (Istimewa) - Image

Brian Gutierrez. (Istimewa)

JawaPos.com - Brian Gutierrez menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian pada Piala Dunia 2026. Gelandang serang milik Guadalajara itu kembali menjadi sorotan setelah aksinya dalam laga Meksiko melawan Afrika Selatan berujung pada kartu merah yang diterima salah satu pemain lawan.

Menariknya, perjalanan internasional Gutierrez terbilang unik. Pemain berusia 22 tahun tersebut lahir di Berwyn, Illinois, Amerika Serikat, dan sempat membela berbagai kelompok usia Timnas Amerika Serikat sebelum akhirnya memilih memperkuat Meksiko di level senior.

Gutierrez merupakan produk akademi Chicago Fire yang bergabung sejak usia muda. Perkembangannya cukup pesat hingga berhasil menembus tim utama klub Major League Soccer (MLS) tersebut pada tahun 2020. Selama lima musim bersama Chicago Fire, ia mencatatkan lebih dari 150 penampilan dan menyumbangkan 20 gol.

Penampilan konsistennya membuat Gutierrez mendapatkan kesempatan membela Timnas Amerika Serikat. 

Ia pernah memperkuat tim U-16, U-20, hingga U-23 Amerika Serikat sebelum menjalani debut bersama tim senior pada tahun 2025.

Saat itu, Gutierrez tampil dalam dua pertandingan internasional bersama Amerika Serikat. Ia juga sempat masuk skuad dalam turnamen CONCACAF dan menjadi pemain cadangan ketika menghadapi Panama.

Namun karier internasionalnya berubah arah pada akhir 2025. Gutierrez yang memiliki garis keturunan Meksiko dari kedua orang tuanya akhirnya memperoleh kewarganegaraan Meksiko pada November 2025. Kedua orang tuanya diketahui berasal dari San Juan de los Lagos, negara bagian Jalisco.

Status tersebut membuatnya memenuhi syarat untuk membela Timnas Meksiko. Tidak butuh waktu lama, federasi sepak bola Meksiko langsung memanggil sang pemain dan memberinya kesempatan tampil di level senior.

Keputusan itu terbukti tepat. Sejak menjalani debut bersama El Tri pada 2026, Gutierrez langsung menjadi bagian penting dalam skema permainan tim. Hingga pertengahan Juni 2026, ia telah mencatatkan delapan penampilan dan menyumbangkan dua gol untuk Timnas Meksiko.

Editor: Banu Adikara
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