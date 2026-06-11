Daftar Pemain Australia dan Turki di Grup D Piala Dunia 2026

Ilustrasi: Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan mulai bergulir. Daftar pemain Timnas Australia dan Turki akan diulas dalam artikel ini.
Piala Dunia 2026 mulai berlangsung pada Kamis (11/6) waktu setempat atau Jumat (12/6) dini hari WIB. Gelaran kali ini sekaligus akan menjadi sejarah, karena menampilkan sebanyak 48 tim perserta yang dibagi dalam 12 grup.
Australia dan Turki tergabung dalam Grup D di Piala Dunia 2026. Mereka akan bersaing dengan dua negara lainnya yakni tuan rumah Amerika Serikat dan Paraguay.
Australia untuk keenam kalinya secara berturut-turut ambil bagian di ajang bergengsi dunia tersebut. Piala Dunia 2026 sendiri menjadi keikutsertaan ketujuh bagi tim berjulukkan Socceroos tersebut.
Pelatih Australia, Tony Popovic, telah menetapkan 26 pemain terbaiknya untuk dibawa ke Amerika Utara. Popovic mengandalkan pemain berpengalaman yang merumput di Eropa dengan talenta muda di kompetisi domestik.
Kapten sekaligus penjaga gawang Mathew Ryan akan memimpin ruang ganti Australia. Di lini pertahanan, sosok Harry Souttar yang memiliki postur menjulang tetap menjadi andalan untuk menghalau bola-bola atas. Lalu ada juga bintang muda Socceroos, yakni Nestory Irankunda yang bisa mengancam gawang lawan dengan kecepatannya.
Australia akan memulai perjuangannya dengan melawan Turki (14/6), Amerika Serikat (20/6), dan Paraguay (25/6). Skuad Socceroos diprediksi akan menjadi lawan yang merepotkan dengan keunggulan fisik dan organisasi permainan yang rapi.
Julukan: Socceroos
Pelatih: Tony Popovic
Prestasi terbaik di Piala Dunia: Babak 16 Besar (2006, 2022)
Penampilan di Piala Dunia: 7 (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)
Kapten: Mathew Ryan
Kiper: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC), Mathew Ryan (Levante UD).
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