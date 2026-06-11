Wasit Wilton Sampaio Pimpin Laga Pembuka Meksiko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026

Wasit asal Brasil Wilton Sampaio ditunjuk FIFA untuk memimpin laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Timnas Meksiko dan Timnas Afrika Selatan di Stadion Azteca. (SUPER Federação Goiana de Futebol)
JawaPos.com — Timnas Meksiko akan menghadapi Timnas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Jumat (12/6/2026) dini hari WIB. FIFA menunjuk wasit asal Brasil, Wilton Sampaio, sebagai pengadil utama pertandingan bersejarah tersebut karena rekam jejak dan pengalamannya di ajang sepak bola tertinggi dunia.
Laga pembuka selalu menjadi salah satu pertandingan paling penting dalam sebuah Piala Dunia.
Karena itu, FIFA memilih sosok wasit yang dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman memadai untuk memimpin pertandingan yang akan disaksikan jutaan penonton di seluruh dunia.
Mengapa FIFA Memilih Wilton Sampaio?
Wilton Sampaio menjadi pilihan FIFA untuk memimpin duel Meksiko versus Afrika Selatan yang akan membuka rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026.
Keputusan itu sekaligus menegaskan kepercayaan FIFA terhadap kualitas wasit berusia 44 tahun tersebut.
Sampaio bukan nama baru dalam turnamen terbesar sepak bola dunia. Ia telah menjadi bagian dari perangkat pertandingan Piala Dunia sejak edisi 2018 yang berlangsung di Rusia.
Saat Piala Dunia 2018, Sampaio memang belum bertugas sebagai wasit utama di lapangan. Ketika itu ia dipercaya mengemban tugas sebagai Video Assistant Referee (VAR) dalam sejumlah pertandingan.
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Pengalaman tersebut menjadi modal berharga sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan memimpin pertandingan langsung pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Sejak saat itu, reputasinya terus meningkat di level internasional.
Rekam Jejak Sampaio di Piala Dunia
Piala Dunia 2026 menjadi edisi ketiga yang melibatkan Wilton Sampaio dalam perangkat pertandingan resmi FIFA. Namun, turnamen kali ini terasa lebih spesial karena ia dipercaya memimpin laga pembuka.
Pada edisi 2022, Sampaio memimpin beberapa pertandingan penting yang melibatkan tim-tim besar dunia. Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah pertandingan perempat final antara Inggris dan Prancis.
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