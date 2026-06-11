Ada Elliot Anderson Hingga Ollie Watkins! Berikut 18 Pemain Timnas Inggris yang Bakal Debut di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Tim nasional Inggris telah mengumumkan 26 pemain yang bermain di Piala Dunia 2026. Dalam skuadnya, Thomas Tuchel masih memanggil pemain-pemain lama seperti Harry Kane, Jordan Pickford, atau Jordan Henderson.

Dari 26 pemain yang dipanggil Thomas Tuchel, rupanya ada 18 pemain yang bakal debut di Piala Dunia 2026. Dikutip dari akun Instagram resmi timnas Inggris, @england, siapakah 18 pemain tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Elliot Anderson Mimpinya untuk bermain di Piala Dunia 2026 akhirnya terwujud. Saat kedatangan Thomas Tuchel, Elliot Anderson langsung mencuri perhatiannya dan memanggilnya ke timnas Inggris untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Andorra dan Serbia pada September 2025.

Sejak laga tersebut, Thomas Tuchel selalu membawa Elliot Anderson dalam skuad timnas Inggris. Melansir Transfermarkt, pemain 23 tahun itu sudah mencatatkan tujuh caps.

2. Dan Burn Dan Burn merupakan salah satu nama yang mengejutkan dalam skuad timnas Inggris menuju Piala Dunia 2026. Tampaknya Thomas Tuchel punya pandangan berbeda untuk membawanya ke Piala Dunia 2026 meski sudah menginjak usia 34 tahun.

Bek Newcastle United tersebut tidak pernah bermain untuk timnas Inggris kelompok umur. Tapi, pada 23 Maret 2025 nasibnya berubah saat Thomas Tuchel memanggilnya untuk laga melawan Albania di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan melakukan debutnya.

3. Eberechi Eze Piala Dunia 2026 merupakan ajang terbesar kedua Eberechi Eze bersama timnas Inggris setelah yang pertama pada Piala Eropa 2024. Sejak kedatangan Thomas Tuchel, Eberechi Eze selalu menjadi andalan pelatih asal Jerman tersebut.

Di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Eze bermain sebanyak enam pertandingan. Pemain andalan Arsenal tersebut juga mengoleksi tiga gol.

4. Anthony Gordon Di sisi sayap kiri, Anthony Gordon menjadi andalan bagi Timnas Inggris. Thomas Tuchel kerap memainkannya sebagai starter dan bisa menebar ancaman saat bermain dari bangku cadangan.