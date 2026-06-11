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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 11 Juni 2026 | 18.55 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Meksiko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: El Tri Usung Misi Menang di Azteca

Pemain Timnas Meksiko merayakan gol dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. El Tri diunggulkan meraih kemenangan atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A di Estadio Azteca. (Instagram @miseleccionmx) - Image

Pemain Timnas Meksiko merayakan gol dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. El Tri diunggulkan meraih kemenangan atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A di Estadio Azteca. (Instagram @miseleccionmx)

JawaPos.com — Timnas Meksiko akan menghadapi Timnas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Mexico City, Jumat (12/6/2026) pukul 02.00 WIB. Bermain sebagai tuan rumah, El Tri mengusung target meraih tiga poin pertama demi membuka peluang lolos ke babak berikutnya sekaligus menjawab ekspektasi publik yang begitu besar.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pada hari pertama Piala Dunia 2026.

Selain mempertemukan dua tim dari benua berbeda, duel ini juga mengingatkan publik pada pertemuan pembuka Piala Dunia 2010 yang berakhir imbang 1-1 saat Afrika Selatan menjadi tuan rumah.

Mengapa Meksiko Lebih Diunggulkan pada Laga Pembuka?

Meksiko datang ke turnamen dengan modal performa yang cukup meyakinkan dalam beberapa bulan terakhir.

Tim asuhan Javier Aguirre berhasil mencatat tiga kemenangan beruntun menjelang Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ghana, Australia, dan Serbia.

Kemenangan 5-1 atas Serbia menjadi sinyal kuat kebangkitan El Tri setelah sempat tampil inkonsisten pasca meraih gelar Piala Emas CONCACAF.

Sebelumnya, mereka juga sukses menahan dua tim kuat Eropa, Portugal dan Belgia, yang menunjukkan peningkatan kualitas permainan secara signifikan.

Faktor bermain di Estadio Azteca juga menjadi keuntungan besar bagi Meksiko.

Dukungan puluhan ribu suporter diprediksi mampu memberikan tekanan tambahan kepada lawan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para pemain tuan rumah.

Editor: Banu Adikara
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