Duel Pemain Kunci Meksiko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Edson Alvarez vs Ronwen Williams

JawaPos.com — Timnas Meksiko akan menghadapi Timnas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Mexico City, Jumat (12/6/2026) dini hari WIB.

Duel ini diprediksi tidak hanya ditentukan oleh kualitas tim, tetapi juga pertarungan para pemain kunci yang berpotensi menjadi pembeda sepanjang pertandingan.

Meksiko berstatus tuan rumah sekaligus favorit untuk meraih kemenangan. Namun, Afrika Selatan datang dengan skuad yang memiliki sejumlah pemain berpengalaman dan talenta muda yang siap memberikan kejutan.

Mengapa Duel Edson Alvarez vs Ronwen Williams Jadi Sorotan? Pertarungan paling menarik dalam laga ini diperkirakan terjadi antara gelandang bertahan Meksiko Edson Alvarez dan kiper Afrika Selatan Ronwen Williams.

Alvarez merupakan jantung permainan El Tri. Pemain yang kini memperkuat Fenerbahce tersebut dikenal agresif dalam duel, kuat dalam menjaga keseimbangan tim, serta menjadi pelindung utama lini belakang Meksiko.

Kemampuannya memutus serangan lawan dan mendistribusikan bola membuat Meksiko mampu mendominasi penguasaan bola.

Jika Alvarez mampu mengontrol lini tengah, Afrika Selatan akan kesulitan mengembangkan permainan.

Di sisi lain, Williams menjadi sosok vital bagi Bafana Bafana. Kiper berusia 34 tahun itu akan menjalani penampilan ke-64 bersama tim nasional Afrika Selatan sekaligus mengenakan ban kapten.