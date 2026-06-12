Ronwen Williams Kecewa, Banyak Suporter Negara Afrika Justru Dukung Meksiko Saat Lawan Afrika Selatan

Laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Afrika Selatan harus menerima kenyataan pahit setelah kalah dari Meksiko dalam laga penting Piala Dunia 2026.
Namun, bagi kapten sekaligus penjaga gawang Afrika Selatan Ronwen Williams, rasa kecewa yang dirasakan bukan hanya karena hasil pertandingan di atas lapangan. Dalam pernyataan setelah pertandingan, dia mengungkapkan kesedihan melihat banyak suporter dari negara-negara Afrika justru memberikan dukungan kepada timnas Meksiko.
Menurut Ronwen Williams, selama ini terdapat tradisi tidak tertulis di mana negara-negara Afrika saling mendukung ketika tampil di turnamen besar seperti Piala Dunia.
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"Orang Afrika selalu mendukung negara-negara Afrika lainnya di setiap turnamen Piala Dunia, tapi saya tidak mengerti mengapa kasus kita berbeda. Banyak orang Afrika mendukung Meksiko, bukan kita, orang Afrika Selatan," ujar Williams.
Kiper berusia 34 tahun itu mengaku timnya sangat terpukul setelah gagal mendapatkan hasil yang diharapkan. Meski demikian, dia menilai kurangnya dukungan dari sesama warga Afrika menjadi hal yang cukup sulit diterima oleh para pemain.
"Kami hampir menitikkan air mata, tapi sungguh ini menyedihkan. Sebagai orang Afrika, mari kita saling mendukung, mari kita berdiri bersama," lanjut dia.
Pernyataan Williams segera menjadi perbincangan di media sosial. Banyak penggemar sepak bola memberikan tanggapan beragam terhadap komentarnya.
Sebagian setuju bahwa solidaritas antarnegeri Afrika seharusnya tetap dijaga ketika salah satu wakil benua tersebut tampil di panggung dunia. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa dukungan suporter merupakan hak pribadi dan tidak selalu ditentukan oleh faktor geografis.
Beberapa penggemar memiliki alasan tersendiri dalam memilih tim favorit, termasuk hubungan sejarah, gaya bermain, maupun pemain yang mereka kagumi. Terlepas dari perdebatan tersebut, ucapan Williams menunjukkan besarnya harapan yang dimiliki skuad Afrika Selatan terhadap dukungan dari seluruh kawasan Afrika.
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