Legenda Inggris Sebut Cristiano Ronaldo Akan Hambat Performa Portugal di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo bersiap menjalani Piala Dunia keenamnya bersama Portugal. Namun, menjelang turnamen yang akan berlangsung pada musim panas ini, muncul pandangan bahwa kehadiran sang megabintang justru bisa menjadi penghambat bagi ambisi Selecao das Quinas.

Melansir Mirror, legenda Inggris, John Barnes, menilai dominasi Ronaldo dalam permainan Portugal berpotensi mengurangi efektivitas pemain-pemain lain. Menurutnya, pengaruh besar yang dimiliki kapten Portugal tersebut bisa membuat tim terlalu bergantung kepada satu sosok.

Penyerang Al-Nassr itu akan tampil di Piala Dunia 2026 pada usia 41 tahun. Meski sudah tidak lagi bermain di level tertinggi Eropa setelah pindah ke Arab Saudi pada 2022, Ronaldo tetap menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Roberto Martinez.

Meski masih dipercaya memimpin lini depan Portugal, sejumlah kritik bermunculan. Mereka menilai kontribusi Ronaldo tanpa bola tidak lagi seperti sebelumnya, sementara auranya yang begitu dominan bisa berdampak terhadap keseimbangan tim.

Portugal sendiri belum pernah meraih gelar Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka sejauh ini adalah mencapai babak semifinal. Namun, skuad yang dimiliki Martinez saat ini dipenuhi pemain berkualitas, termasuk beberapa juara Liga Champions bersama PSG dan bintang Manchester United, Bruno Fernandes.

Barnes khawatir ketergantungan terhadap Ronaldo justru membuat Portugal tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka.

"Saya rasa Ronaldo tidak akan memberikan dampak besar, dalam hal bermain selama 90 menit seperti dulu. Saya pikir kita harus menjauh dari itu."

"Portugal memiliki banyak pemain bagus, tetapi semakin banyak satu pemain yang mendominasi seluruh tim, karena dia adalah Cristiano Ronaldo, tanpa Cristiano Ronaldo yang dulu, Anda tidak akan melihat kemampuan terbaik Bruno Fernandes dan pemain lainnya karena semuanya berpusat pada Ronaldo. Dan saya rasa itu tidak akan membantu."