Generasi Gelandang Terbaik Portugal Datang Terlambat, Thierry Henry Nilai Ronaldo Kurang Beruntung

Thierry Henry. (Istimewa)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo kembali menjadi bahan perbincangan setelah komentar legenda Prancis, Thierry Henry, mengenai kondisi Timnas Portugal saat ini.
Menurut Henry, Ronaldo bisa saja meraih pencapaian yang lebih besar di level internasional apabila mendapat dukungan lini tengah Portugal yang sekarang ketika masih berada dalam masa terbaik kariernya.
Dalam sebuah pernyataan yang ramai dibahas di media sosial, Henry mengaku merasa sedikit kasihan kepada Ronaldo.
Bukan karena kualitas sang pemain menurun, melainkan karena generasi gelandang terbaik Portugal justru hadir ketika usia Ronaldo sudah tidak lagi berada di puncaknya.
Menurut mantan penyerang Arsenal dan Barcelona tersebut, kombinasi Bruno Fernandes, Vitinha, dan João Neves merupakan salah satu lini tengah terbaik yang pernah dimiliki Portugal dalam beberapa tahun terakhir.
Henry bahkan berpendapat bahwa jika trio gelandang tersebut bermain di belakang Ronaldo saat masih berada dalam performa terbaiknya, peluang Portugal untuk meraih gelar terbesar akan sangat besar.
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"Bayangkan memiliki Bruno Fernandes versi sekarang, Vitinha, dan João Neves di belakang Cristiano Ronaldo pada masa prime-nya. Saya benar-benar berpikir Portugal akan memiliki peluang sangat besar untuk memenangkan Piala Dunia," ujar Henry.
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Ketiga gelandang itu memang dikenal memiliki karakter yang saling melengkapi.
Bruno Fernandes unggul dalam kreativitas dan umpan kunci, Vitinha piawai mengatur tempo permainan, sementara João Neves menawarkan energi, mobilitas, dan kemampuan merebut bola yang sangat baik.
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