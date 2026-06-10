Jurrien Timber Sebut Cedera Rampas Mimpinya Main di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Belanda

JawaPos.com - Jurrien Timber gagal membela tim nasional Belanda di Piala Dunia 2026. Dia menyebut cedera menjadi penyebab dirinya tak bisa bermain untuk negaranya.

Patah hati dirasakan Jurrien Timber setelah tidak bisa bermain untuk timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Bek Arsenal tersebut menyebut cedera telah merampas mimpinya.

"Mewakili negara saya di panggung tertinggi adalah sesuatu yang selalu saya impikan; sulit untuk menerima bahwa cedera telah merampas kesempatan itu," tulis Jurrien Timber di Instagram.

Bek berusia 24 tahun tersebut mencoba untuk tabah menghadapi kenyataan bahwa dirinya gagal bermain di Piala Dunia 2026. Di akhir pesannya, Timber memberikan dukungannya untuk rekan setim dan berharap mereka bisa membuat bangga warga Belanda.

"Ini bukan jalan yang saya harapkan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar yang belum dapat saya lihat. Saya berharap yang terbaik untuk para pemain. Buat negara bangga!," pungkas Timber.

Di musim ini, Timber kerap absen di beberapa pertandingan Arsenal karena mengalami cedera pangkal paha. Meski sempat bermain di final Liga Champions, rupanya kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih.

Setelah berdiskusi dengan tim medis, Ronald Koeman dengan berat hati harus mencoret Timber dari skuad timnas Belanda. Sang pelatih langsung menyiapkan pengganti yaitu Lutsharel Geertruida.