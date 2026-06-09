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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 9 Juni 2026 | 19.59 WIB

Virgil Van Dijk Sedih Jurrien Timber Harus Absen Bela Timnas Belanda di Piala Dunia 2026

Kapten timnas Belanda Virgil Van Dijk. (Dok. Virgil Van Dijk) - Image

Kapten timnas Belanda Virgil Van Dijk. (Dok. Virgil Van Dijk)

JawaPos.com - Virgil van Dijk merasa sedih setelah Jurrien Timber harus absen di Piala Dunia 2026. Bek tim nasional Belanda tersebut belum pulih sepenuhnya dari cedera pangkal paha.

Jurrien Timber sempat pulih dan bermain untuk Arsenal di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Meski ikut skuad Belanda menuju Amerika Serikat, bek 24 tahun tersebut diputuskan absen di Piala Dunia 2026 setelah berdiskusi dengan tim medis.

Setelah kemenangan timnas Belanda atas Uzbekistan di laga persahabatan, Virgil van Dijk mengungkapkan kesedihannya usai Jurrien Timber absen di Piala Dunia 2026. Kapten timnas Belanda tersebut sangat mengetahui bahwa rekannya itu ingin bermain di Piala Dunia.

"Itu sangat disayangkan baginya, dan tentu saja bagi kami juga. Dia telah menjalani musim yang fantastis dan menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Premier. Saya tahu dia sangat menantikan Piala Dunia dan saya pikir sangat menyedihkan dia tidak akan berada di sana. Tapi bagaimanapun, kita harus terus maju, dan kita akan melakukannya," kata Virgil van Dijk kepada NOS yang dikutip laman Voetbal International, Selasa (9/6).

Kapten Liverpool tersebut memuji permainan timnas Belanda di babak pertama. Namun di babak kedua, Van Dijk merasa timnya bermain ceroboh dalam penguasaan bola.

"Senang rasanya kami bisa mendapatkan beberapa menit bermain dalam kondisi seperti ini, sehingga kami bisa sedikit terbiasa dengan apa yang menanti kami pada hari Minggu. Di babak pertama, kami berhasil menciptakan beberapa momen yang sangat bagus. Sekali lagi, sebenarnya, persis seperti pekan lalu di Rotterdam," ujar Van Dijk.

"Setelah itu, kami kesulitan di beberapa fase, menjadi lebih ceroboh dalam penguasaan bola, dan mencoba memaksakan keadaan terlalu cepat, padahal sebenarnya Anda perlu menguasai bola. Dengan begitu, Anda tidak akan cepat lelah. Tapi bagaimanapun, kami menang, dan itu yang terpenting," pungkas bek 34 tahun tersebut.

Timnas Belanda sudah menuntaskan semua laga persahabatan. Setelah itu, tim asuhan Ronald Koeman menghadapi Jepang di laga perdana Piala Dunia 2026 pada 15 Juni.

Editor: Banu Adikara
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